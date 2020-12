Πρωτοσέλιδα σήμερα: Έντυπα & Online

Θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό του κράτους και τις ισορροπίες για ψήφισή του καθώς και η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας είναι τα βασικά θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αναφορά γίνεται ακόμη στο θέμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τους χειρισμούς της υπόθεσης, στα νέα δεδομένα με τον κορωνοϊό στην Κύπρο, τα αυξημένα περιστατικά και τις νοσηλείες καθώς τις φρουρές των πολιτικών προσώπων.

BRIEF: Τα κύρια θέματα σήμερα του ηλεκτρονικού πολιτικο-οικονομικού πόρταλ Brief είναι:

1/ Η λήξη του μορατόριουμ «κλειδί» για τα δάνεια

2/ Έκλεισες εισιτήριο για γιορτές εκτός Κύπρου; Ίσως χάσεις λεφτά

3/ Brief Debate: Οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης στην πανδημία

4/ Who is Who: Μαρία Ραφαήλ - Πρόεδρος του ΕΑDPP

5/ WR: Πώς θα πάρεις φτηνό σπίτι, αυτοκίνητο αλλά & χωριό στην Κύπρο

6/ Ranking: Ποιες χώρες της ΕΕ ανακοίνωσαν μέτρα ενόψει εορτών

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Κυρώσεις κατά Τουρκίας από δύο μέτωπα: ΗΠΑ -ΕΕ» και γράφει ότι μελετάται νομοσχέδιο στις ΗΠΑ για τον αμυντικό προϋπολογισμό που προνοεί κυρώσεις στην Τουρκία σε 30 μέρες. Αλλού αναφορά γίνεται στις ανακοινώσεις για τα κρούσματα και τους θανάτους από κορωνοϊό χθες. Η «Α» σε άλλο ρεπορτάζ γράφει για τις επενδύσεις στο λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας.

OFFSITE: Τα κύρια θέμα σήμερα του ηλεκτρονικού ειδησεογραφικού πόρταλ Offsite είναι:

1/ Λίστα Γιωρκάτζη - Ο Αδάμου πήρε γνωμάτευση - Αναμένει αρχηγούς

2/ 100 οι νέες θέσεις ΣΥΟΠ - Τα όρια ηλικίας / δοκιμασιών & ο μισθός

3/ Οι φορείς του AIDS στην Κύπρο και το έργο του Κ.Υ.Φ.Α.

4/ ΒΓΗΚΑΝ ΟΦΣΑΙΝΤ: Ψάχνει νέους συμμάχους ο Αβέρωφ

«’’Κόκκινο’’ από κυβέρνηση σε πολιτικό παζάρεμα» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα ο «Πολίτης» που γράφει ότι όλα είναι ανοικτά ακόμη και η καταψήφιση του προϋπολογισμού λόγω Οδυσσέα και ότι διαμορφώνεται ένα πρωτόγνωρο πολιτικό περιβάλλον. Αλλού αναφέρει πως η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ζητά να μάθει να δηλώθηκαν τα έσοδα από τα χρυσά διαβατήρια. Ο «Π» γράφει αλλού ότι είναι στο τραπέζι το γενικό lockdown.

O «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Δυστοκία στην Εισαγγελία» αναφέρει στο κύριό του θέμα ότι μελετούν ακόμη τα υπέρ και τα κατά για τον χειρισμό της υπόθεσης Οδυσσέα Μιχαηλίδη και ότι μετρούν κινδύνους μεταξύ τριών επιλογών. Σε άλλο ρεπορτάζ αναφορά γίνεται σε ντοκουμέντα από την 60χρονη ιστορία της ΚΔ. Ο «Φ» αλλού γράφει ότι τερματίζονται τα παραπεμπτικά ΓεΣΥ από το τηλέφωνο.

«Αναζητεί συμμάχους ο ΔΗΣΥ για τον προϋπολογισμό» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της «Χαραυγής» που αναφέρει ότι ο ΔΗΣΥ στρέφεται προς ΕΔΕΚ ΕΛΑΜ και τους 3 που αποχώρησαν από το ΔΗΚΟ. Αλλού γράφει ότι ΄μουλάρωσε΄ το Υπουργείο Παιδείας για τα τετράμηνα. Η «Χ» αλλού γράφει πως οι 27 αξιολογούν τις κινήσεις της Τουρκίας.

Η αγγλόγλωσση ‘’Cyprus Mail’’ τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Τερματίστε το παιγνίδι της γάτας με το ποντίκι» και αναφέρει ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απευθύνει προειδοποιήσεις προς την Τουρκία και ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ χθες είχε διαβουλεύσεις στην Λευκωσία. Αλλού προβάλλεται η επένδυση σε μαρίνα και λιμάνι Λάρνακας. Επίσης αναφορά γίνεται στα νέα δεδομένα με τον κορωνοϊό.

(ΚΥΠΕ/Brief)