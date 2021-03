Πρωτοσέλιδα σήμερα: Τύπος & Online

Οι νέες χαλαρώσεις, αλλά και το κλείσιμο δημοτικών σχολείων στη Λεμεσό και η παράταση στο άνοιγμα των γυμνασίων, σε συνάρτηση με τις αντιδράσεις και τα μέτρα στήριξης, είναι από τα βασικά θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα (13/3).

Προβάλλεται επίσης η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα δάνεια πολιτικών στο Συνεργατισμό, οι αντεγκλήσεις για το φράκτη στον Αστρομερίτη, η εμπλοκή της ΕΕ στην πενταμερή και η υπόθεση βιασμού κόρης από τον πατέρα της.

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Χαλαρώσεις και αυστηροποιήσεις» και αναφέρεται στα νέα μέτρα όπως ανακοινώθηκαν χθες αλλά και στο πακέτο στήριξης της οικονομίας. Αλλού αναφέρει ότι την Πέμπτη δημοσιοποιείται, χωρίς ονόματα, η έκθεση του Ελεγκτή για τα δάνεια πολιτικών στον Συνεργατισμό. Η «Α» σε άλλο ρεπορτάζ γράφει ότι απορρίφθηκε έφεση πατέρα που βίαζε την κόρη του.

«Φοβήθηκαν παράταση, ανακοίνωσαν ημίμετρα» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που γράφει για χαλαρώσεις ισορροπίας τρόμου με επιδεινούμενη την επιδημιολογική κατάσταση . Αλλού αναφέρεται σε μπρα ντε φερ για το ρόλο της ΕΕ στο Κυπριακό ενόψει και της συνάντησης της Γενεύης. Ο «Π» αναφέρεται αλλού σε πακέτο νομοσχεδίων για προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές ρήτρες.

Ο «Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Πανδημία αντιδράσεων» γράφει στο κύριό του θέμα ότι είπαν να αρχίσει η χαλάρωση, έκλεισαν σχολεία και άνοιξαν εστίαση καθώς και ότι οι γονείς προειδοποιούν για μαζικές κινητοποιήσεις. Αλλού αναφέρεται σε έφεση πατέρα που βίαζε την κόρη του και προσπάθησε να την βγάλει αναξιόπιστη και γράφει ότι το Εφετείο επικύρωσε τα 15 χρόνια φυλακή του Κακουργιοδικείου. Ο «Φ» αναφέρεται στο στήσιμο 90 καμερών τροχαίας σε 30 σημεία παγκύπρια.

Η «Χαραυγή» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Αλλοπρόσαλλοι χειρισμοί, ανοίγουν-κλείνουν σχολεία» και γράφει ότι δεν επιστρέφουν οι μαθητές γυμνασίων και κλείνουν τα δημοτικά στη Λεμεσό. Αλλού προβάλλει την κραυγή αγωνίας από το σύνολο των επαγγελματικών ομάδων που πλήττονται λόγω της πανδημίας. Η «Χ» προβάλλει επίσης την κινητοποίηση αγροτών για το συρματόπλεγμα στον Αστρομερίτη και γράφει ότι η επίσημα η Κομισιόν δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε.

Με τίτλο στο κύριό της θέμα «Μερικές χαλαρώσεις αλλά όχι για όλους» η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» αναφέρει ότι ανακοινώθηκαν χαλαρώσεις στην εστίαση αλλά οι γονείς μαθητών στα δημοτικά της Λεμεσού και γυμνάσια παγκύπρια είναι στο περίμενε. Αλλού αναφέρει ότι συνεχίζεται η σύγκρουση για το φράκτη στον Αστρομερίτη. Επίσης η εφημερίδα προβάλλει παρατηρητήριο τιμών για τα τρόφιμα την Καθαρά Δευτέρα.

