ΠτΒ: Να δώσουμε προτεραιότητα σε θέματα ισότητας

Ως Κοινοβούλιο αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σε θέματα ισότητας, πολυμορφίας και ενσωμάτωσης, στα οποία πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, ανέφερε σήμερα η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Η κ. Δημητρίου συμμετείχε στην πρώτη δημόσια συζήτηση που οργάνωσε το ΤΕΠΑΚ, στο θέατρο Ριάλτο, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Λεμεσού» και της Συνόδου των Πρυτάνεων της Συμμαχίας των οκτώ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, για τη δημιουργία του «Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου - EUt+», που πραγματοποιείται από τις 20 μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου.

Στην τοποθέτηση της στη συζήτηση, με θέμα «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Φάρος ίσων ευκαιριών για όλους» (EUt+: A beacon of equal opportunities for all), η Αννίτα Δημητρίου σημείωσε ότι ένα από τα συμπεράσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βιέννη, είναι πως τα Κοινοβούλια, ειδικά μετά την πανδημία, οφείλουν να αποδείξουν πως είναι ενεργά και ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας.

Ότι δηλαδή, συνέχισε, τα Κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν στα διάφορα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικών και να προχωρήσουν με ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, «γιατί η κοινωνία δεν είναι έτοιμη ακόμα να αντιληφθεί ή να αποδεχθεί την αναγκαιότητα αυτών των αλλαγών».

«Ως Κοινοβούλιο έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα γιατί αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στο συγκεκριμένο θέμα», είπε και πρόσθεσε ότι, είναι σημαντικό, η Κυπριακή Βουλή να δώσει προτεραιότητα στα θέματα ισότητας, πολυμορφίας και ενσωμάτωσης και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές και ξεκάθαρες θέσεις.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι θα υπάρξουν δράσεις και αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου μοιράζονται το ίδιο όραμα, «για ένα καλύτερο μέλλον μέσα από την ίση εκπροσώπηση στη Δημοκρατία».

Την ίδια ώρα, υπέδειξε ότι η τουρκική κατοχή αποτρέπει την εφαρμογή των όποιων αποφάσεων στο 37% του νησιού και η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν είναι θέση να διασφαλίσει την υιοθέτηση πολιτικών, όπως τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των δυο φύλων, σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για να γίνει αυτό, πρόσθεσε, θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και να έχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Εξέφρασε, τέλος, τη χαρά της για τη συμμετοχή στη συζήτηση, αφού όπως υπογράμμισε, είναι ζωτικής σημασίας η συνεργασία όλων των τομέων και φορέων για προώθηση της ισότητας, της πολυμορφίας και της ενσωμάτωσης.

Στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Λεμεσού» θα πραγματοποιηθούν άλλες δυο δημόσιες συζητήσεις, στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, ενώ στη Σύνοδο των Πρυτάνεων (24/9) θα υπογραφεί η «Συμφωνία της Λεμεσού», η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Γραφείου Συντονισμού Διεθνών Ομάδων σε κάθε Πανεπιστημιούπολη, Γραφείου Erasmus EUt+ και υπογραφή Συμφώνου Συναντίληψης για τη δημιουργία συστάδων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

ΚΥΠΕ