Πτήση Λάρνακα-Μάντσεστερ: Γυναίκα γδύθηκε & φώναζε Αλλάχου Ακμπάρ

Δεν είναι η πρώτη φορά που αεροπορική πτήση εξελίσσεται σε θρίλερ για τους επιβάτες της.

Αυτή την φορά, ένας πατέρας-ήρωας τριών παιδιών συγκράτησε μια γυναίκα σε πτήση από τη Λάρνακα για Μάντστεστερ, όταν εκείνη γδύθηκε και άρχιζε να φωνάζει «Αλλάχου Ακμπάρ» προσπαθώντας να μπει στο πιλοτήριο του αεροσκάφους.

Ρωτούσε τα παιδιά στο αεροπλάνο αν ήταν έτοιμα να πεθάνουν

Σύμφωνα με την Daily Mail ο 35χρονος Phillip O’ Brien, ήταν επιβάτης της πτήσης Jet2 από τη Λάρνακα προς στο Μάντσεστερ την Τρίτη 9 Αυγούστου, όταν μια γυναίκα προκάλεσε το σκηνικό πανικού λίγο μετά την απογείωση.

Η γυναίκα, γύρω στα 30 έτη, ισχυριζόταν ότι έχει εκρηκτικά και ρωτούσε τα παιδιά αν είναι έτοιμα να πεθάνουν. Μάλιστα, είπε στους τρομοκρατημένους επιβάτες και το προσωπικό του αεροπλάνου ότι οι γονείς της ήταν μέλη του ISIS.

Hero father-of-three, 35, restrains female 'terrorist' who stripped to her underwear and tried to storm plane cockpit shouting 'Allahu Akbar' https://t.co/k2aR3Gntj6

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 14, 2022