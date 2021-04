Σεισμική δόνηση 3,8 ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγη ώρα στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με το EMSC καταγράφηκε 44 χιλιόμετρα από την Λάρνακα, και έγινε στις 12:08.

Περισσότερα σε λίγο...

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.8 strikes 44 km S of #Larnaca (#Cyprus) 1hr 3min ago. Please report to: https://t.co/B4ONfhcVzc pic.twitter.com/1ZRJ8aWfkA

— EMSC (@LastQuake) April 6, 2021