Στάλθηκε για κατάθεση η έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας για ICCPR

Η Επίτροπος Νομοθεσίας απέστειλε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών την 5η Περιοδική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει Καταλόγου Θεμάτων (List of Issues) της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR), για την περίοδο 2012-2020.

Η έκθεση, που θα κατατεθεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, παρουσιάζει λεπτομερώς τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις δεσμεύσεις της που πηγάζουν από το Σύμφωνο.

Ειδικότερα δίδονται στοιχεία και απαντήσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων, θυμάτων εμπορίας προσώπων, διεθνούς προστασίας, ασύλου, ατόμων που στερούνται την ελευθερία τους, ανηλίκων, γυναικών και ισότητας των δύο φύλων, εκλογών, πολιτογραφήσεων, ατόμων ΛΟΑΤΙ, θρησκείας, εκπαίδευσης, εκθέσεις και γνώμες της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, αγνοουμένων, Τουρκοκυπρίων, Αστυνομίας, εκπαιδεύσεων λειτουργών του δημοσίου και φυλακών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Έκθεση ετοιμάστηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας στη βάση υλικού και πληροφοριών που δόθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες/Ανεξάρτητες Αρχές.

Η Έκθεση κατατίθεται μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει η ομώνυμη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, αφού η προθεσμία λήγει στις 7.8.2020.

ΚΥΠΕ