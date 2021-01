Στην Κύπρο η μετάλλαξη του ιού/3 στοιχεία που προκαλούν ανησυχία

Επιβεβαιώθηκαν τελικά οι εκτιμήσεις κάποιων επιδημιολόγων που έλεγαν ότι είναι πολύ πιθανό το νέο στέλεχος του ιού SARS-CoV-2, VOC 202012/01, να έφτασε ήδη και στην Κύπρο. Θυμίζουμε ότι ο ιός είχε αρχικά ανιχνευθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πριν από λίγο το Υπ. Υγείας ενημέρωσε ότι μετά από εξειδικευμένο έλεγχο δειγμάτων από άτομα που αφίχθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και είχαν διαγνωσθεί θετικά στον ιό, το Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου ενημέρωσε ότι από τα 19 δείγματα της περιόδου 6-20 Δεκεμβρίου 2020 που εξετάστηκαν, στα 12 εξ αυτών εντοπίστηκε το στέλεχος VOC 202012/01. Κρούσματα με την μετάλλαξη του ιού, έχουν εντοπιστεί και σε αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης.

Θυμίζουμε ότι η Κύπρος όπως και όλες σχεδόν οι χώρες της ΕΕ, άλλαξαν έγκαιρα την ταξιδιωτική οδηγία για το Ηνωμένο Βασίλειο, και πλέον όλοι όσοι φθάνουν στην Κύπρο μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα σε ξενοδοχεία.

Στην ανακοίνωση του Υπ. Υγείας, σημειώνεται ότι το νέο στέλεχος του ιού έχει συσχετιστεί με υψηλότερο ιικό φορτίο, ταχύτερη διασπορά και υψηλότερη μεταδοτικότητα έως και 70%. Το νέο στέλεχος του ιού θεωρείται ότι πιθανόν να έχει συμβάλει έως έναν βαθμό στην αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, στην αύξηση των νοσηλευόμενων.

Γιατί προκαλεί ανησυχία

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του BBC, τρία είναι τα σημεία όπου εφιστάται η προσοχή για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού:

Αντικαθιστά πολύ γρήγορα άλλες μορφές και μεταλλάξεις του ιού

Η νέα αυτή μορφή, διαθέτει μεταλλάξεις που μπορούν να επηρεάσουν την αρχική μορφή του συγκεκριμένου κορονοϊού

Κάποιες από αυτές τις μεταλλάξεις έχουν ήδη δείξει στα εργαστήρια πως αυξάνει την ικανότητα του ιού να μολύνει κύτταρα του ανθρώπου.

Όλα τα παραπάνω εξαγάγουν την υπόθεση ότι η νέα μετάλλαξη του ιού μπορεί να εξαπλωθεί πιο εύκολα, ωστόσο αυτό δεν μπορεί ακόμη να επαληθευτεί με βεβαιότητα.

Πόσο γρήγορα εξαπλώνεται

Όπως αναφέρει η Washington Post, η παραλλαγή VUI-202012/01 εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε δύο κρούσματα από το Κεντ της Βρετανίας στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Τον Νοέμβριο, περίπου το ένα τέταρτο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στο Λονδίνο νοσούσε από τη νέα μετάλλαξη. Το ποσοστό αυξήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου στα δύο τρίτα των κρουσμάτων.

MK LHL testing data showing increasing prevalence of H69/V70 variant in positive test data - which is detected incidentally by the commonly used 3-gene PCR test. pic.twitter.com/1U0pVR9Bhs

— Tony Cox (@The_Soup_Dragon) December 19, 2020

Οι ερευνητές έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να υπολογίσουν όσο γίνεται ακριβέστερα τον ρυθμο εξάπλωσης της νέας παραλλαγής του ιού. Το Σάββατο 19/12 ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο διάγγελμά του ανέφερε ότι η VUI-202012/01 διασπείρεται ταχύτητα, ούσα 70% πιο μεταδοτική.

Το ποσοστό αυτό είχε πρωτοαναφέρει σε παρουσίασή του στο YouTube ο Δρ. Έρικ Λοτζ, καθηγητής στο Αυτοκρατορικό Κολέγιο του Λονδίνου. «Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε ακριβή εικόνα, αλλά από αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η παραλλαγή αυτή αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, ταχύτερα από ότι αναπτύχθηκε ποτέ (μια προηγούμενη παραλλαγή). Είναι σημαντικό να το ερευνούμε αυτό. Δεν υπάρχει "φιξαρισμένο" ποσοστό για το πόσο γρήγορα εξαπλώνεται η μετάλλαξη. Επιστήμονες με τους οποίους έχω συνανστραφεί μου έχουν πει αριθμούς πολύ υψηλότερους και πολύ χαμηλότερους του 70%.» είπε μεταξύ άλλων ο Δρ. Λοτζ.

«Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα είναι ανεπαρκή για να αντλήσουμε σαφή και ισχυρά συμπεράσματα για το εάν αυτή η μετάλλαξη του ιού έχει πραγματικά ταχύτερη εξάπλωση» δήλωσε από πλευράς του ο λοιμωξιολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, Τζόναθαν Μπολ.

Από πού προέρχεται

Η πιθανότερη εξήγηση είναι πως εμφανίστηκε σε ασθενή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα που δεν μπόρεσε να νικήσει τον ιό με αποτέλεσμα το σώμα του να γίνει έδαφος αναπαραγωγής για την μετάλλαξη του ιού.

Κάνει τη μόλυνση πιο θανατηφόρα; Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι κάνει την μόλυνση πιο θανατηφόρα, ωστόσο η αύξηση της μετάδοσης αρκεί για να επιτείνει την ήδη δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία καθώς εάν περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται πιο γρήγορα, αυτό θα αυξήσει τις ανάγκες για νοσοκομειακή περίθαλψη.

Έχει μεταλλαχθεί ξανά ο ιός;

Ο ιός έχει μεταλλαχθεί πολλές φορές μέχρι σήμερα. Επιστήμονες αναφέρουν ότι τέτοιες μεταλλάξεις δεν είναι καθόλου σπάνιες και ήδη υπάρχουν πάνω από 12.000 διαφορετικά στελέχη.

Ο κορονοϊός που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Γουχάν της Κίνας, δεν είναι ο ίδιος που θα βρει κανείς στις περισσότερες γωνιές του κόσμου.

Η μετάλλαξη D614G εμφανίστηκε στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο και έγινε η παγκόσμια κυρίαρχη μορφή του ιού.

Μια άλλη παραλλαγή του που ονομάζεται A222V διαδόθηκε επίσης σε όλη την Ευρώπη και συνδέθηκε με τις καλοκαιρινές διακοπές των ταξιδιωτών στην Ισπανία.

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια κατά της μετάλλαξης

Μιλώντας στο BBC, η επιδημιολόγος του ΠΟΥ, Μαρία βαν Κερκόβ, δήλωσε ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η νέα παραλλαγή δεν έχει καμία επίπτωση στα εμβόλια που διατίθενται. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς πιθανώς θα εμφανίζονται περισσότερες μεταλλάξεις, τα εμβόλια μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν. Αυτό συμβαίνει άλλωστε και με την εποχική γρίπη, η οποία μεταβάλλεται κάθε χρόνο και το εμβόλιο προσαρμόζεται ανάλογα.

Σε αντίθεση με τη γρίπη, οι κορονοϊοί έχουν έναν μηχανισμό ανάγνωσης που σημαίνει ότι δεν μεταλλάσσονται τόσο γρήγορα όσο ο ιός της γρίπης. Τα εμβόλια Covid-19 που έχουν μέχρι τώρα αποδειχθεί αποτελεσματικά σε δοκιμές μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν εάν είναι απαραίτητο, ανέφερε το ιατρικό περιοδικό BMJ στις 16 Δεκεμβρίου.

Αισιόδοξος εμφανίζεται και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Ράβι Γκούπτα, απαντώντας στην ερώτηση του BBC εάν τα εμβόλια κατά της Covid-19 θα είναι αποτελεσματικά στη νέα μετάλλαξη: «Σχεδόν σίγουρα ναι ή τουλάχιστον για την ώρα» αναφέρει, σημειώνοντας ότι τα εμβόλια εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να επιτεθεί σε διάφορα μέρη του ιού, οπότε παρόλο που μέρος της ακίδας έχει μεταλλαχθεί, εκείνα θα πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν. «Αλλά αν το αφήσουμε να προσθέσει περισσότερες μεταλλάξεις, τότε αρχίστε να ανησυχείτε» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από news247.gr