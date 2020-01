Στο Διοικητικό 2 εταιρείες κατά απόφασης επιτρόπου δεδομένων

Στο Διοικητικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει οι εταιρείες LGS Handling Ltd, Louis Travel Ltd και Louis Aviation Ltd ζητώντας την ακύρωση απόφασης της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνης Λοΐζίδου Νικολαΐδου.

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σε σχέση με απόφαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι εταιρείες LGS Handling Ltd, Louis Travel Ltd και Louis Aviation Ltd επιθυμούν να αναφέρουν ότι σέβονται αλλά διαφωνούν με την απόφαση την οποίαν θεωρούν λανθασμένη και παράνομη και έχουν ήδη προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο για ακύρωση της, όπου πιστεύουν ότι θα δικαιωθούν», αναφέρεται σε ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά το Συγκρότημα της Louis plc που είναι εισηγμένη στο ΧΑΚ.

ΚΥΠΕ