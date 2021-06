Στο λιμάνι Λεμεσού το Jewel of the Seas

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες της Royal Caribbean International και του κρουαζιερόπλοιου Jewel of the Seas, για έναρξη επταήμερων κρουαζιέρων, στις 10 Ιουλίου, από το λιμάνι Λεμεσού, καθώς και του διαχειριστή του τερματικού επιβατών DP World Limassol.

Το Jewel of the Seas βρίσκεται από την Κυριακή στο λιμάνι Λεμεσού και αύριο αναμένεται να επιστρέψει στο αγκυροβόλιο, αφού επιβιβαστούν και τα τελευταία μέλη του πληρώματος του, που τις τελευταίες μέρες έφτασαν στην Κύπρο, ενώ προγραμματίζεται δοκιμαστική διήμερη κρουαζιέρα στις 6 με 8 Ιουλίου.

Το ΚΥΠΕ βρέθηκε το πρωί στο υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο και συνομίλησε με τον διευθυντή Ευρώπης της Royal Caribbean, Ε/κ Χρίστο Καραβό, ο οποίος επεσήμανε τα οικονομικά οφέλη για τον τόπο μας από τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στο νησί.

Σχεδόν 60 εκατομμύρια ευρώ αναμένονται τα έσοδα για το κράτος από το Jewel of the Seas, ενώ ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, τα συνολικά έσοδα από τις υπηρεσίες που έλαβαν ή συνεχίζουν να λαμβάνουν κρουαζιερόπλοια της εταιρείας από τη χώρα μας, όπως το Anthem of the Seas και το Odyssey of the Seas. Η δε παρουσία του τελευταίου στο λιμάνι Λεμεσού, στις αρχές Μαΐου, είχε φέρει την Κύπρο στην 5η θέση αναζήτησης στο Google, από Αμερικανούς, όπως σημείωσε ο κ.Καραβός.

Η ανατολική Μεσόγειος, συνέχισε, ήταν μέσα στους σχεδιασμούς της εταιρείας για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, ωστόσο οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την πανδημία οδήγησαν σε επίσπευση του προγραμματισμού. Ανάμεσα στις επιλογές Χάιφα, Πειραιά και Λεμεσού, η Royal Caribbean επέλεξε την Κύπρο ως βάση για τις κρουαζιέρες του Jewel of the Seas, κάτι που όπως σημείωσε ο διευθυντής Ευρώπης, σχετίζεται και με τις διευκολύνσεις που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατίας προς τους ναυτικούς στις δύσκολες ώρες της πανδημίας.

«Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Κυβέρνηση και την DP World Limassol, ενώ τα Υπουργεία Μεταφορών και Υφυπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας έκαναν εξαιρετική δουλειά και αξίζουν συγχαρητηρίων», συμπλήρωσε.

Οι επταήμερες κρουαζιέρες θα ξεκινήσουν στις 10 Ιουλίου και ήδη, ανέφερε ο κ.Καραβός, υπάρχει ζήτηση από Βρετανία, Ρωσία, Γερμανία αλλά και Ισραήλ, αφού ακυρώθηκαν κρουαζιέρες από τη Χάιφα με το Anthem of the Seas , λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή.

«Αν μας αγκαλιάσουν και οι συμπατριώτες μας και πάει πολύ καλά η σεζόν, δεν υπάρχει λόγος να μην επανέλθουμε το 2022 και το 2023», είπε και σημείωσε ότι αυτή σεζόν θα είναι περισσότερο «αναγνωριστική».

Πρόσθεσε δε ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με ένα από τα τέσσερα ταξιδιωτικά γραφεία που συνεργάζεται η εταιρεία στην Κύπρο, για να ενημερωθούν αναλυτικά με το πρόγραμμα των κρουαζιέρων, που θα περιλαμβάνει τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τον Πειραιά και τα Χανιά της Κρήτης.

Σε σχέση με την πανδημία και την ασφάλεια των επιβατών, τα κρουαζιερόπλοια της Royal Caribbean εφαρμόζουν αυστηρότερα πρωτόκολλα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, αφού όπως εξήγησε ο Χρίστος Καραβός, απαιτείται να έχει ολοκληρώσει κάποιος το εμβολιαστικό του πρόγραμμα, για να μπορέσει να επιβιβαστεί και όχι να διαθέτει PCR test.

Τα δε 800 μέλη του πληρώματος, τόνισε, είναι πλήρως εμβολιασμένα και με την αυριανή συμπλήρωση του αριθμού τους, θα παραμείνουν προληπτικά για 14 μέρες στις καμπίνες τους και θα υποβληθούν σε τρία PCR test.

Ακολούθως, προγραμματίζεται δοκιμαστική διήμερη κρουαζιέρα, με 600 προσκεκλημένους, στις 6 με 8 Ιουλίου, λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Στόχος, είπε ο κ. Καραβός, είναι να διαπιστωθεί η ετοιμότητα του πλοίου και του προσωπικού, αλλά και των υπηρεσιών στη στεριά και να ληφθούν τα όποια αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ενόψει της 10ης Ιουλίου, ημέρας έναρξης της πρώτης επταήμερης κρουαζιέρας.

Μεταξύ άλλων, το κρουαζιερόπλοιο διαθέτει 13 καταστρώματα, 1097 δωμάτια, υδροπάρκο για παιδιά, θέατρο 1.250 θέσεων, καζίνο μεγαλύτερο από το υφιστάμενο της Λεμεσού, μεγάλο αριθμό εστιατορίων, μπαρ και καταστημάτων, γυμναστήριο και υπηρεσίες spa, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει 2.702 ταξιδιώτες. Ωστόσο, λόγω των υγειονομικών μέτρων που λαμβάνει η εταιρεία, η πληρότητα του, για τη σεζόν, δεν θα ξεπερνά το 70%.

Όπως εξάλλου δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol, Nawaf Abdulla, η επιλογή του τερματικού κρουαζιέρων της εταιρείας στο λιμάνι Λεμεσού, ως βάση από εταιρείες διεθνούς εμβέλειας, όπως η Royal Caribbean, επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς για τη φετινή χρονιά.

Η απόφαση της Royal Caribbean να επιλέξει για πρώτη φορά τη Λεμεσό ως λιμάνι επιβίβασης, πρόσθεσε, αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια της DP World Limassol για επανεκκίνηση του θαλάσσιου τουρισμού.

Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι η επανεκκίνηση των κρουαζιέρων, θα ενισχύσει την προσπάθεια ανάκαμψης του τουριστικού τομέα, δίνοντας σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα, την ξενοδοχειακή βιομηχανία και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι η DP World Limassol, είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί τους επιβάτες κρουαζιέρων, τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οδηγίες και πως, παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες και συνεργάτες της.

