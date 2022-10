Στους δρόμους της Λευκωσίας με τις Ροζ Φιγούρες (Φωτο)

Με αίτημα το Δικαίωμα στη Λήθη, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία σήμερα η Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες.

Σύμβολο της φετινής πορείας, ο λωτός, ο ‘καρπός της λήθης’ κατά την ελληνική μυθολογία, λουλούδι της δύναμης και της αναγέννηση σε άλλες κουλτούρες και λαούς. Με αυτό το σύμβολο λοιπόν, στην φετινή πορεία θα περπατήσουμε διεκδικώντας τη διαγραφή του καρκίνου από το ιατρικό ιστορικό ασθενών που νίκησαν την ασθένεια.

Η πορεία θα ξεκίνησε στις 5.45μμ και κατευθύνθηκε προς τα κεντρικά γραφεία της Astro Bank που είναι και ο Στρατηγικός Συνεργάτης της Πορείας και στη συνέχεια η πορεία κατευθύνθηκε προς την Πλατεία Ελευθερίας όπου θα ακολούθησε σύντομη τελετή.

With @EuropaDonnaCY, we have marched for 20 years, this year for the “right to be forgotten”.

We have achieved a lot together, and with #EUCancerPlan, we aim to make a real difference for 🇪🇺 cancer patients and their families. pic.twitter.com/vyvYeOUFAw

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) October 8, 2022