Συμβόλαιο για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης Σχ. Χερσαίων Μεταφορών

Υπογράφτηκε χθες Τρίτη στο Τμήμα Δημοσίων Έργων το Συμβόλαιο για την Παροχή Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χερσαίων Μεταφορών Κύπρου (Consultancy Services for the Development of a National Land Transport Strategy for Cyprus), η εκπόνηση του οποίου θα έχει δαπάνη ύψους €176.780,00 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και διάρκεια ολοκλήρωσης 16 μήνες.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρει ότι στόχος της Σύμβασης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για τις Χερσαίες Μεταφορές (Κύπρος 2040) και του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης, για τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών.

Συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει να διευκολύνει τον προσδιορισμό, καθώς και τη στήριξη των απαραίτητων μελλοντικών πολιτικών και επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα), ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τον τομέα των μεταφορών με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, συμβάλλοντας έτσι στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην κατάλληλη εξέλιξη του τομέα των μεταφορών της χώρας.

Όπως διευκρινίζει το αρμόδιο Υπουργείο το έργο θα καλύπτει τόσο τις επιβατικές, όσο και τις εμπορικές υπεραστικές χερσαίες μεταφορές, τις υπεραστικές δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και διατομεακά θέματα, που επηρεάζουν τις χερσαίες μεταφορές (π.χ. θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές).

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι θα καλύπτει μέσω ανάλυσης της κινητικότητας, βασισμένης στη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των προβλημάτων, οδηγώντας έτσι στον σχεδιασμό μιας σειράς μέτρων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, της οδικής ασφάλειας, της προσβασιμότητας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της διεθνούς συνδεσιμότητας των εμπορικών και επιβατικών μεταφορών.

Επίσης, σημειώνει μέσω της ανάπτυξης μιας δέσμης μέτρων πολιτικής, που αποσκοπεί στην υποστήριξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς και των σχετικών πολιτικών μεταφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές).

Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν εκ μέρους της Κυβέρνησης η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Ελένη Κασκίρη, και εκ μέρους της Κοινοπραξίας «Consortium Mobilityinchain Srl + A.L.A. Planning Partnership Consultancy LLC + PricewaterhouseCoopers Business Services Srl», η Άννα Καραμοντάνη, παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Σταύρου Μιχαήλ.

