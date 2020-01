Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου σε επτά ευρωπαικά προγράμματα

To Eμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου κέρδισε τα τελευταία τρία χρόνια επτά ευρωπαϊκά προγράμματα και σήμερα συμμετέχει σε τέσσερα πρόγραμμα Erasmus, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου Ανδρέα Δημητριάδη.

Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως το Επιμελητήριο Πάφου μεταξύ άλλων, στα πλαίσια συμμετοχής του ως Εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +KA2 – Cooperation for vocational education and training με θέμα : Simulation for Entrepreneurship συμμετείχε σε ομάδα εργασίας των εμπλεκόμενων εταίρων στη Βιέννη. Εξάλλου, συνέχισε, το Επιμελητήριο Πάφου συμμετείχε ως Εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +KA2 – Cooperation and innovation for Good Practices Strategic Partner- ship foe vocational education and training με θέμα : Simulation foe Entrepreneurship και σε ομάδα εργασίας των εμπλεκομένων εταίρων στο Πόρτο της Πορτογαλίας και το Suceava της Ρουμανίας.

Όπως ανέφερε, κύριος στόχος των προγραμμάτων είναι η ετοιμασία διδακτέας ύλης για τα σχολεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους νέους μέσω προσομοίωσης εργασίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως κατά της συναντήσεις στο Πόρτο και τη Σουτσεάβα οι εταίροι γνώρισαν το πορτογαλικό και ρουμανικό δημόσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων των αντίστοιχων πόλεων και ξεναγήθηκαν στα τοπικά Πανεπιστήμια. Επίσης συμμετείχαν σε διαλέξεις. Επεσήμανε δε, πως ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα βρίσκονται Πανεπιστημιακές σχολές, κολέγια, σχολεία και Επιμελητήρια από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του ΕΒΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Open Educational Resources for the Development of Arts and Crafts και συγκεκριμένα στην τέταρτη συνάντηση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα σε μια στρατηγική σύμπραξη μαζί με άλλους συμμετέχοντες από πέντε χώρες πιο συγκεκριμένα την Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Βέλγιο.

Επιπρόσθετα είπε, πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα – έργο, στοχεύει στην αντιμετώπιση των ικανοτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών των μικρών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αξιοποιώντας υποεκμεταλλευόμενες ευκαιρίες της ΕΕ και προωθώντας την συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Ανέφερε περαιτέρω πως η ιδέα πίσω από το πρόγραμμα Craft είναι να αναπτυχθούν διαδικτυακά εργαλεία που να απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες. Το έργο θα προωθήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω της εκμετάλλευσης των ευκαιριών της ΕΕ και την προώθηση της συμμετοχής των ΜμΕ στην ενιαία αγορά της ΕΕ.Είπε ακόμη πως το έργο Craft αντιμετωπίζει αυτές τις ειδικές ανάγκες και προτεραιότητες, όπως προσδιορίζονται από τις εν λόγω πολιτικές της ΕΕ.

Σε σχέση με τη συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στο πρόγραμμα EIBI – European Incubator for Busi- ness ideas στη Ρώμη, σημείωσε πως το έργο έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές και ενήλικες να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την απασχολησιμότητα τους, να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε συγκεκριμένες ενέργεια και υποστηρίζει, όπως είπε, την περαιτέρω μάθηση, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Όπως σημείωσε, οι οκτώ εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες θα δημιουργήσουν ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό μοντέλο κατάρτισης, με στόχο την προαγωγή της γνώσης και των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, και θα αναπτύξουν το περιεχόμενο της κατάρτισης, της μάθησης και των εργαλείων αξιολόγησης τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου.

Καταληκτικά ο κ. Δημητριάδης είπε πως το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να συμμετέχει σε προτάσεις που μπορούν να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και να ενισχύσουν γενικότερα τον επιχειρηματικό κόσμο της Πάφου, αξιοποιώντας τα διάφορα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά σχέδια/ προγράμματα.

ΚΥΠΕ