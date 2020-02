Συνεχίστηκε η δίκη για δάνεια του Συνεργατισμού

Τη διαφωνία του με τη θέση ότι η ποινική δίωξη του Ερωτόκριτου Χλωρακιώτη αποσκοπούσε στην ικανοποίηση του λαϊκού αισθήματος, στη βάση δηλώσεων κρατικών αξιωματούχων που ασκούσαν πίεση στις ανακριτικές αρχές για εντοπισμό των ενόχων της κατάρρευσης της οικονομίας, εξέφρασε σήμερα ο εκ των ανακριτών της υπόθεσης για δάνεια του Συνεργατισμού και μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση, Νίκος Γεωργίου, κατά την αντεξέταση του από την υπεράσπιση του κ. Χλωρακιώτη.

Ο κ. Γεωργίου, ο οποίος ήταν ο χειριστής των τεκμηρίων της υπόθεσης, αντεξετάστηκε κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δέκα συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd.

Κατά την αντεξέταση από τον δικηγόρο των Σταύρου, Λύρα και Αγγελοπούλου, Πέτρο Σταύρου, ο μάρτυρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι οδηγίες για τη διερεύνηση ύποπτων δανείων από τη ΣΠΕ Στροβόλου και από άλλες τράπεζες δόθηκαν περί τα τέλη Μαΐου του 2014, ενώ η δική του εμπλοκή στην υπόθεση του συνεργατισμού άρχισε τον Μάρτη του 2016.

Ανέφερε ότι η ανακριτική κατάθεση από τον τότε έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιριών Κωνσταντίνο Λύρα αναφορικά με δύο δανειακές συμβάσεις, 2 εκατομμυρίων και 30 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα, λήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ο μάρτυρας διαφώνησε με τη θέση ότι ο χρόνος που διέρρευσε μέχρι την λήψη κατάθεσης από τον κ. Λύρα ήταν «αδικαιολόγητος», ενώ η Ανθή Χατζηχαραλαμπους είχε δώσει κατάθεση σε σχέση με την έγκριση του επίδικου δανείου από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ τον Ιούνιο του 2015.

Αναφορικά με την κατηγορούμενη Καρολίνα Αγγελοπούλου, ο μάρτυρας είπε ότι όλες οι πιστωτικές διευκολύνσεις από τη ΣΠΕ Στροβόλου φαίνεται να τις είχαν χορηγηθεί μέσω πληρεξούσιων εγγράφων προς τον Δημητράκη Σταύρου, προσθέτοντας ότι δεν εντοπίστηκε πουθενά η υπογραφή σε αυτά τα δάνεια παρά μόνο στα πληρεξούσια.

Αναφορικά με το επίδικο δάνειο ύψους 70 χιλιάδων λιρών Κύπρου για το οποίο κατηγορείται , ο μάρτυρας είπε ότι δεν εντοπίστηκε η υπογραφή της σε οποιοδήποτε έγγραφο που να αφορά το εν λόγω δάνειο ενώ απάντησε πως δεν γνωρίζει το γιατί η κα. Αγγελοπούλου διώχθηκε μόνο για το συγκεκριμένο δάνειο και όχι για όλα τα άλλα δάνεια που λήφθησαν με τον ίδιο τρόπο, συνολικά 19 στον αριθμό.

Ο μάρτυρας διαφώνησε με τη θέση του δικηγόρου της ότι η εισήγηση για δίωξη της ήταν «απόλυτα επιλεκτική».

«Δεν έχετε ίχνος μαρτυρίας εναντίον της κατηγορούμενης και ο μόνος λόγος που εισηγηθήκατε τη δίωξη της ήταν για να ασκήσετε αθέμιτη πίεση στον Δημητράκη Σταύρου που είναι ο πατέρας της για να παραδεχθεί», ήταν η υποβολή προς τον μάρτυρα ο οποίος απάντησε ότι «και πάλι θα διαφωνήσω».

Απαντώντας γιατί δεν διώχθηκαν κάποια άλλα πρόσωπα, ο μάρτυρας είπε ότι δεν ήταν δική του δουλειά να εισηγηθεί ποιος θα διωκόταν και ποιος όχι.

Σε κάποια στιγμή η προσπάθεια του κ. Σταύρου να καταθέσει στο δικαστήριο κατάθεση που έδωσε στους ανακριτές πιστοποιών υπάλληλος σχετικά με κάποιο πληρεξούσιο έγγραφο, προσέκρουσε στην ένσταση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής Πολίνας Ευθυβούλου.

Το δικαστήριο αναγκάστηκε στο συγκεκριμένο σημείο να διακόψει τη δίκη για να αποφασίσει κατά πόσον θα επιτρέψει ή όχι την κατάθεση της εν λόγω κατάθεσης στο δικαστήριο ως τεκμήριο. Μετά τη διακοπή, ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου κ. Παναγιώτου έκανε δεκτή την ένσταση της Κατηγορούσας Αρχής και δεν επέτρεψε την κατάθεση του εν λόγω εγγράφου σε αυτό το στάδιο διότι θα προκληθούν προβλήματα στη διαδικασία, όπως είπε.

Κατά την αντεξέταση από τον δικηγόρο των Χλωρακιώτη και CHL Enterprises Ltd , ο Άντρο Πελεκάνο, ο μάρτυρας διαφώνησε με τη θέση ότι πέρασε μεγάλο διάστημα και συγκεκριμένα τρία χρόνια, μέχρι τη λήψη από τον κ. Χλωρακιώτη ανακριτικής κατάθεσης και απόφασης για δίωξη του.

Ο κ. Πελεκάνος εξέφρασε τη θέση ότι για τα δάνεια στα οποία εμπλέκετο ο Κώστας Κωνσταντίνου λήφθηκε κατάθεση το 2015, ενώ από τον κ. Χλωρακιώτη λήφθηκε κατάθεση το 2018. «Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει ήταν υπερβολικός και αδικαιολόγητος από τη στιγμή που οι διωκτικές αρχές είχαν ενώπιον τους όλα τα έγγραφα από το 2015», είπε, με τον μάρτυρα να διαφωνεί.

Ο κ. Πελεκάνος έκανε λόγο για προκατάληψη των ανακριτικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι «ο μοναδικός σκοπός τους ήταν η δίωξη του κ. Χλωρακιώτη από την αρχή». «Διαφωνώ», ήταν η απάντηση του μάρτυρα, προσθέτοντας ότι οι οδηγίες που είχαν οι ανακριτές ήταν η διερεύνηση ύποπτων πιστωτικών διευκολύνσεων προς στελέχη του Συνεργατισμού , της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας.

Ο κ. Πελεκάνος επανήλθε λέγοντας ότι «η πάση θυσία δίωξη του κ. Χλωρακιώτη αποσκοπούσε στην ικανοποίηση του λαϊκού αισθήματος βάση των δηλώσεων κρατικών αξιωματούχων», αναφερόμενος στις δηλώσεις του τέως Υπουργού Δικαιοσύνης, του τέως Αρχηγού Αστυνομίας , του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Εισαγγελέα που ασκούσαν πιέσεις, όπως είπε, για τιμωρία των ενόχων για την κατάρρευση της οικονομίας.

Κατά την αντεξέταση του από το δικηγόρο των Χρυσάνθου και Μ. Χλωρακιώτου, Ηλία Στεφάνου, ο μάρτυρας συμφώνησε με τη θέση ότι η πελάτιδα του Μαρία Χρυσάνθου είχε συνεργαστεί με τους ανακριτές, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και επεξηγούσε στους ανακριτές τα διάφορα έγγραφα.

Ερωτηθείς αναφορικά με τη σύσκεψη στο συνεδριακό για ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τους ανακριτές για την πορεία των ερευνών, ο μάρτυρας είπε ότι δεν θυμόταν να πει τι είχε αναφέρει ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Η αντεξέτασή του από το δικηγόρο του κ. Μαυρέα, Γιώργο Παπαιωάννου επικεντρώθηκε στις ανακριτικές καταθέσεις που ληφθηκαν από τους Γιώργο Θεμιστοκλέους, Πανίκο Αριστείδου και Γιώργος Χρυσάνθου, με τον μάρτυρα να αναφέρει ότι τις ερωτήσεις προς τα τρία πρόσωπα αναφορικά με εκθέσεις -εκτιμήσεις του κ. Μαυρέα σε συνάρτηση με άλλες εκτιμήσεις τις υπέβαλλε ο κ. Σιαμμούτης.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 48 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, ψευδών λογαριασμών, αθέμιτης κτήσης περιουσίας, κατάχρησης εξουσίας καθώς και αδικήματα συγκάλυψης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα αδικήματα προέκυψαν κατά τη σύναψη 7 δανείων από τη ΣΠΕ Στροβόλου με παράνομο τρόπο.

Στις 24/10/2019, όλοι οι κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

ΚΥΠΕ