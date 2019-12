Ταξίδι αλληλεγγύης της Action Aid στην Ζιμπάμπουε (Φώτο - Βίντεο)

View this post on Instagram

Την πραγματική αίσθηση της αγκαλιάς την ένιωσα σήμερα...στη Νιάγκα...στη Ζιμπάμπουε...και μου την πρόσφεραν οι πιο αληθινοί άνθρωποι που συνάντησα στη ζωή μου! @actionaidhellas @alphatvcyprus #alpha #alphacyprus #zimbabwe🇿🇼