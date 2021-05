Θα επιστραφούν χρήματα για συναυλία Celine Dion

Την επιστροφή των χρημάτων σε όσους καταναλωτές θα το επιθυμούσαν αποφάσισαν οι διοργανωτές της συναυλίας της Celine Dion στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι θα επιστραφεί μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία «face-value of the ticket” και προσθέτει πως επικοινώνησε με τους διοργανωτές και την εταιρεία SoldOut Tickets για περισσότερες διευκρινήσεις για το τι αντιπροσωπεύει το «face-value of the ticket”, «αλλά δεν πήρε σαφή απάντηση».

Ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές όπως ακολουθήσουν πιστά τη διαδικασία για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και ότι το αίτημα για την επιστροφή των χρημάτων τους θα πρέπει να υποβληθεί στη χρονική περίοδο 14 μέχρι 21 Μαΐου 2021.

Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί το όλο θέμα και αν χρειαστεί θα παρέμβει και πάλι, μέσα στα πλαίσια πάντοτε, της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών και προσθέτει πως τις τελευταίες τρεις ημέρες, δέχθηκε συνολικά πάνω από 250 γραπτά παράπονα που του δίνει το δικαίωμα για τις οποιεσδήποτε ενέργειες κρίνει απαραίτητες για προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ