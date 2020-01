Τύπος - Επισκόπηση: Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα

Η απόφαση των διαιτητών για αποχή από το πρωτάθλημα με αφορμή και την τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο διαιτητή, είναι το βασικό θέμα σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες. Προβάλλεται επίσης η κατάσταση στη Λιβύη και οι επαφές Χάφταρ στην Αθήνα, ενόψει της Διάσκεψης του Βερολίνου, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, οι ανακοινώσεις της Αγκυρας για νέες γεωτρήσεις, οι αποφάσεις της Βουλής για τα Airbnb και οι αντεγκλήσεις Ελεγκτή και Επιτρόπου Διοίκησης.

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Ανατίναξαν το πτώμα του ποδοσφαίρου» και γράφει ότι οι διαιτητές κήρυξαν αποχή για τα κακώς έχοντα και ότι η τοποθέτηση βόμβας στο όχημα του διαιτητή Ανδρέα Κωνσταντίνου τίναξε στον αέρα το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αλλού αναφέρει πως η Ελλάδα μπήκε σφήνα στις εξελίξεις στη Λιβύη και έδεσε τη συμμαχία με τον Χάφταρ. Η «Α» σε άλλο θέμα γράφει πως το Γιαβούζ αρχίζει γεώτρηση στο άκρο του τεμαχίου 8.

BRIEF: Τα κύρια θέματα σήμερα του ηλεκτρονικού πολιτικο-οικονομικού πόρταλ Brief είναι: Αυτές είναι οι κατοικίες της δεύτερης e-δημοπρασίας (ΦΩΤΟΣ-Τιμές), Στο ψάξιμο CEO το ΧΑΚ – Όλες οι πληροφορίες, Ranking: Οι 10+1 πιο επικίνδυνες χώρες να ταξιδέψεις το 2020, Who is Who: Κυριάκος Κούσιος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Brief Debate: Επιτυχία ή φιάσκο η κάρτα φιλάθλου;

«Το πλέον εκρηκτικό πρωτάθλημα της UEFA» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα ο «Πολίτης» και γράφει πως διακόπηκε το πρωτάθλημα, τοποθετούνται βόμβες, υπάρχουν κόκκινοι φάκελοι και γίνονται συσκέψεις για τα κακώς έχοντα. Αλλού γράφει για αχρείαστο θόρυβο από τον Γενικό Ελεγκτή στην κόντρα με την Επίτροπο Λοττίδη και ότι έπεσε στο κενό η απαίτηση για άσκηση ποινικής δίωξης κατά της Επιτρόπου. Ο «Π» αναφέρει επίσης πως οι εκτελεστές της διαθήκης των ιδιοκτητριών του Αρχοντικού Κορνέσιου εισηγούνται να παραμείνει ως έχει η Οικία ως το 2069.

Με τίτλο «Παίρνουν φωτιά τα καύσιμα» ο «Φιλελεύθερος» γράφει στο κύριό του θέμα ότι λόγω μη κάλυψης στόχων ευρωπαϊκής οδηγίας μπαίνει καπέλο έως και 6 σεντ το λίτρο στα καύσιμα εντός του 2020. Αλλού αναφέρεται σε σύλληψη Ρώσου επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης και ότι δίνει μάχη στην Κύπρο για να μην εκτελεστεί το αίτημα έκδοσής του. Ο «Φ» γράφει ακόμη για επίσπευση στη διαδικασία εγκατάστασης στάσεων λεωφορείων με κόστος 20 εκ.

OFFSITE: Τα κύρια θέμα σήμερα του ηλεκτρονικού ειδησεογραφικού πόρταλ Offsite είναι: Αστυνομία: Ξηλώθηκαν «βασίλεια» - Τρανταχτά ονόματα, «Πιθανώς καρκινογόνα» φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο, WR:Πώς θα πας Ελλάδα με €130 & πώς να πάρεις όχημα με επιχορήγηση, ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ: Τα παρανόμως κτηθέντα να επιστρέφονται στο δημόσιο, ΒΓΗΚΑΝ ΟΦΣΑΙΝΤ: Το τρέξιμο υποψήφιων Βουλευτών και η μάχη για ΠτΔ, Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τα θανατηφόρα τροχαία

«Ξεχείλισαν οι στάβλοι του Αυγεία» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα η «Χαραυγή» και γράφει για την κατάσταση στο ποδόσφαιρο και την τοποθέτηση βόμβα που οδήγησε στην αναβολή των αγώνων των πρωταθλημάτων. Αλλού γράφει για μαρτύριο στον ΄κάθετο δρόμο΄ της Λεμεσού με προβλήματα ηχορύπανσης λόγω μη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων. Η «Χ» αναφέρεται ακόμη σε ασάφειες στον υφιστάμενο νόμο για κοινόκτητες οικοδομές που αναμένεται να λυθούν με νέα πρόταση νόμου όπως εκτιμούν εμπλεκόμενοι.

«Η επίθεση βάζει φρένο στους αγώνες πρωταθλήματος» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της αγγλόγλωσσης ‘’Cyprus Mail’’ που γράφει για την αναστολή των αγώνων μετά την τοποθέτηση βόμβας σε όχημα διαιτητή. Αλλού γράφει ότι η Τουρκία ανακοίνωσε νέα γεώτρηση και καταδίκασε και το East Med Gas Forum. Επίσης προβάλλεται η απόφαση εταιρείας στη Λεμεσό να παραχωρήσει έξτρα μέρες άδειας σε όσους υπαλλήλους της διακόψουν το κάπνισμα.