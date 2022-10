Το UNIC στα 501-600 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας περιλαμβάνεται στα 501-600 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2023.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης Times Higher Education (THE) World University Rankings 2023 κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο τοποθετείται 157ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2ο στην Κύπρο και 4ο σε Κύπρο και Ελλάδα.

«Αυτή η πιο πρόσφατη διάκριση επεκτείνει τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις παγκόσμιες κατατάξεις και το τοποθετεί ουσιαστικά ανάμεσα στο 2% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου», σημείωσε ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συνεχίζοντας, υπογράμμισε την ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου στις παγκόσμιες πανεπιστημιακές κατατάξεις και την αξιοσημείωτη πρόοδο της θέσης του (κατατάχθηκε ανάμεσα στα 601-800 καλύτερα την περασμένη χρονιά).

«Τέτοια επιτεύγματα στις διεθνείς κατατάξεις είναι ενδεικτικά της αλματώδους ανάπτυξης του πανεπιστημιακού τομέα στην Κύπρο, αφού πλέον τρία πανεπιστήμια της χώρας εδραιώνονται στα καλύτερα του κόσμου, σύμφωνα με την κύρια κατάταξη του Times Higher Education: το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το γεγονός είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν λάβει κανείς υπ' όψιν τη σχετικά σύντομη ιστορία 30+ χρόνων της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο νησί», σημείωσε ο Πρύτανης Πουγιούτας.

Συνεχίζοντας, ο Πρύτανης αναφέρθηκε σε έναν από τους βασικούς τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο αποδεικνύει πως συνεχίζει να υπερέχει: τον τομέα της Διεθνοποίησης, όπου κατέλαβε, όπως και την προηγούμενη χρονιά, την 47η θέση παγκοσμίως.

Σε σχέση με τον εν λόγω τομέα, αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνών φοιτητών, με μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στους περισσότερους από 14.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου, καθιστώντας το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο από αυτή τη σκοπιά.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πρόοδο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην κατάταξη Times Higher Education World University Rankings. Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες», σημείωσε ο Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, Αντιπρόεδρος Διεθνών Συνεργασιών. «Φιλοδοξούμε να έχουμε παγκόσμιο αντίκτυπο προσφέροντας υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα, η οποία σχετίζεται με τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου», συμπλήρωσε ο Καθηγητής Δρικάκης.

Η διάκριση στην κατάταξη World University Rankings 2023 είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς σημαντικών διακρίσεων για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από το Times Higher Education. Μαζί με τη συμπερίληψή του στον πίνακα των 501-600 καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου (THE WUR), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται 179ο παγκοσμίως ανάμεσα στα «Νέα» πανεπιστήμια, δηλαδή αυτά που έχουν λιγότερα από 50 χρόνια λειτουργίας (THE Young University Rankings 2022). Ακόμη, κατατάσσεται 122ο παγκοσμίως ανάμεσα στα πανεπιστήμια χωρών ή περιοχών που ταξινομούνται από τον Όμιλο FTSE του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου ως αναδυόμενες οικονομίες (THE Emerging Economies Rankings 2022).

Προστίθεται ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι μεταξύ των 201-250 καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, στους τομείς Επιχειρήσεων και Οικονομικών και Επιστημών της Αγωγής - κατάταξη η οποία το τοποθετεί ως το 1ο και 2ο αντιστοίχως πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο στους τομείς αυτούς και ανάμεσα στα κορυφαία 50 στην ΕΕ (THE World University Rankings by Subject 2022). Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 36ο στην κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης (THE Impact Rankings 2022).

Ο Πρύτανης Πουγιούτας ολοκλήρωσε ευχαριστώντας όλους όσοι είχαν καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή επιτυχία, η οποία συντελέστηκε κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα δύσκολης πανδημικής περιόδου.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγχαίρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που και φέτος έχουν καταταχθεί στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως από το Times Higher Education World University Rankings.

ΚΥΠΕ