Ξεκίνησαν γυρίσματα ταινίας θρίλερ στην Κύπρο

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Κύπρο της ταινίας «The Ghosts of Monday» με πρωταγωνιστή τον Julian Sands.

Σε δελτίο Τύπου που στάληκε στα ΜΜΕ αναφέρεται ότι πρόκειται για την 3η σε σειρά κινηματογραφική παραγωγή από την Altadium Group, «The Ghosts of Monday», μια ταινία θρίλερ που διηγείται την ιστορία μιας ομάδας Αμερικανών παραγωγών ταινιών, που ταξιδεύει στην Κύπρο για να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ στο διάσημο Hotel Gula, όπου περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Η νέα ταινία, «The Ghosts of Monday», είναι σε σκηνοθεσία του Ιταλού σκηνοθέτη Francesco Cinquemani (The Poison Rose, με πρωταγωνιστές τους John Travolta και Morgan Freeman, Andron, με πρωταγωνιστές τους Danny Glover και Alec Baldwin), και παραγωγή της Altadium Group από τους Marianna Rosset, Vitaly Rosset και Loris Curci. Το σενάριο υπογράφουν από κοινού οι Barry Keating (Nightworld, Downhill) και ο σκηνοθέτης Francesco Cinquemani, το οποίο είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα που έχει βιώσει και εξιστορήσει ο παραγωγός της ταινίας, Loris Curci.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 8 Φεβρουάριου και η ταινία θα γυριστεί εξ’ ολοκλήρου στην Κύπρο με τη συμμετοχή ενός ταλαντούχου διεθνούς καστ και ομάδας παραγωγής, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

To casting της ταινίας διευθύνει ο Neil McGinley, που έχει δουλέψει στο παρελθόν ως casting director σε πολλές άλλες ταινίες όπως το Wrath of the Titans και War Horse σε σκηνοθεσία του Steven Spielberg.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Julian Sands (A Room With a View, Naked Lunch, Arachnophobia) πρωταγωνιστεί στον ρόλο του αινιγματικού, τέως διάσημου ηθοποιού, «Bruce McPherson», υποδυόμενος τον παρουσιαστή της τηλεοπτικής σειράς «The Ghosts of the Old World».

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης πολλοί ανερχόμενοι ηθοποιοί όπως ο Mark Huberman, η Flavia Camilla και η Elva Trill, που έχουν πρωταγωνιστήσει σε παραγωγές του Netflix όπως Viking (series), Line of Duty και The Mentalist. Το καστ επίσης συμπεριλαμβάνει Κύπριους ηθοποιούς όπως τη Μαρία Ιωάννου και τον Anthony Skordi, ενσωματώνοντας στην ταινία στοιχεία του νησιού μας. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός με βάση το Λος Άντζελες, συμπληρώνει τη λίστα των ταλαντούχων ηθοποιών που συμμετέχουν στην ταινία.

*Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: ΚΥΠΕ