Υπογράφηκε το Συμβόλαιο για το ΣΒΑΚ της Επαρχίας Πάφου

Υπογράφηκε σήμερα, στο Δημαρχείο Πάφου, το συμβόλαιο για την παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Επαρχίας Πάφου (Consultancy Services for the Development of a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) for the Greater Urban Area of the City of Paphos). Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται 3 Δήμοι -Δήμος Πάφου, Δήμος Γεροσκήπου και Δήμος Πέγειας- και 15 Κοινότητες -Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρινούδα, Άρμου, Αχέλεια, Έμπα, Κισσόνεργα, Λέμπα, Μαραθούντα, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Τάλα, Τίμη, Τρεμυθούσα, Τσάδα και Χλώρακα.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων κα Ελένη Κασκίρη και εκ μέρους της Κοινοπραξίας «NAMA Consulting Engineers and Planners S.A. - “NAMA S.A.” (Greece) and Transeuropean Consultants for Transport, Development and Information Technology S.A. – “TREDIT S.A.” (Greece)», ο κ. Πάνος Παπαδάκος, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, τoυ Δήμαρχου Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος και των Κοινοταρχών της Επαρχίας Πάφου.

Η εκπόνηση του Σχεδίου θα έχει δαπάνη ύψους €237.405,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και διάρκεια ολοκλήρωσης 14 μήνες. Σημειώνεται ότι, το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Η βιώσιμη κινητικότητα συνδέεται με τους ευρύτερους στόχους, στους οποίους η Κύπρος είναι δεσμευμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πράσινη μετάβαση των μεταφορών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές και την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Για τον σκοπό αυτό, ο τομέας των μεταφορών πρέπει να μετασχηματιστεί άμεσα γιατί οι ρύποι από τις μεταφορές σύμφωνα με τη δέσμη «Προσαρμογή στον στόχο του 55%» (Fit for 55), που είναι το σχέδιο της ΕΕ για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προνοεί μείωση κατά 49%.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι «Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης του ΣΒΑΚ της Επαρχίας Πάφου, η πόλη της Πάφου θα κάνει ένα μεγάλο βήμα που θα τη φέρει πιο κοντά στην υλοποίηση έργων και δράσεων, που θα την αναβαθμίσουν ευρύτερα και θα τη μετατρέψουν σε μια πόλη πιο βιώσιμη, αναμφίβολα πιο οικολογική, πιο ανθεκτική και με κοινωνικά ισότιμες δομές».

«Η υλοποίηση του ΣΒΑΚ της Επαρχίας Πάφου θα συνεισφέρει τα μέγιστα και στην ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς είναι γνωστό ότι πλέον οι τουρίστες όταν ταξιδεύουν κάπου επιλέγουν κατά προτεραιότητα τις Πράσινες Πόλεις, πόλεις ή περιοχές που έχουν μέσα μαζικής μεταφοράς και είναι κάτι που θα συμβάλει με τον δικό του τρόπο και ρόλο και στην ανάπτυξη του τουρισμού της ευρύτερης περιοχής», υπογράμμισε ο κ. Καρούσος.

Επιπρόσθετα ο κ. Υπουργός τόνισε ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι στη Δημόσια Διαβούλευση και να ανταλλάζουν απόψεις και εισηγήσεις, δηλώνοντας με σιγουριά ότι η πόλη και η Επαρχία της Πάφου μπορεί να συμφωνήσει ένα πρωτοποριακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καθώς μπορεί να συνδυάζει και τον τουρισμό, αποκτώντας έτσι ακόμα ένα πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος δήλωσε ότι «είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Πάφο η εκπόνηση αυτής της μελέτης, γιατί ακριβώς η μελέτη θα καταδείξει ποια έργα πρέπει να γίνουν ούτως ώστε τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, η ζωή μας να γίνει καλύτερη και ευκολότερη. Ο πληθυσμός της επαρχίας μας θα αυξηθεί και είναι εδώ που η μελέτη θα έρθει να μας πει τεκμηριωμένα που και ποια έργα πρέπει να γίνουν».