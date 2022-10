Αναλύσεις διεθνών ΜΜΕ: Απελπισμένη κίνηση Πούτιν οι βομβαρδισμοί

Να αποκρυπτογραφήσουν την απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να «απαντήσει» στην έκρηξη της γέφυρας στην Κριμαία με μπαράζ βομβαρδισμών σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας την Δευτέρα, ανάμεσά τους και το Κίεβο, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον στα 19, επιχειρούν διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς το πρωί της Τρίτης οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν ξανά στην ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις ενώ το μεσημέρι αναμένεται η συνεδρίαση των G7 στην οποία θα παρέμβει και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Here we go again: Air raid, Kyiv, just as people are getting ready for work and school. #RussianTerrorAttacks pic.twitter.com/xL7JUgy3yN

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) October 11, 2022