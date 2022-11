Έκλεισε ο εναέριος χώρος στην Ισπανία

Έκλεισε την Παρασκευή ο εναέριος χώρος πάνω από πολλά αεροδρόμια της Ισπανίας εν μέσω προειδοποιήσεων ότι ένας κινεζικός πύραυλος πρόκειται να πραγματοποιήσει ανεξέλεγκτη επανείσοδο στη Γη.

Συγκεκριμένα, ο εναέριος χώρος πάνω από τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Ταραγόνας, του Ρέους και της Ίμπιζα έκλεισε προσωρινά την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η επικαιροποιημένη τροχιά των συντριμμιών δείχνει ότι θα περάσουν πάνω από ορισμένα μέρη της Ευρώπης.

Πρόκειται για υπολείμματα από τον πύραυλο Long March 5B που εκτόξευσε τη Δευτέρα η μονάδα Mengtian - το τελευταίο στοιχείο του διαστημικού σταθμού Tiangong της Κίνας.

Η Υπηρεσία Διαστημικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθεί ζωντανά τα συντρίμμια, τα οποία αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη την Παρασκευή.

⚠️Update: the re-entry window of #CZ5B has narrowed down to 2022-11-04 09:38:39 UTC ±111 min. #EUSST contributing sensors keep monitoring the object closely & Operations Centres are performing analyses. Stay tuned for more updates. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/Xx2VSuMReC

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9LgLk0k pic.twitter.com/GlnE8C0Iok

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 3, 2022