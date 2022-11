Στον Ειρηνικό κατέπεσε τελικά ο ανεξέλεγκτος κινεζικός πύραυλος

Έληξε το μεσημέρι της Παρασκευής το θρίλερ με τον κινεζικό πύραυλο που έπεφτε ανεξέλεγκτος στη Γη μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του. Το αντικείμενο εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Διαστήματος του αμερικανικού στρατού.

Η πτώση επιβεβαιώθηκε από την Κίνα, η οποία νωρίτερα είχε δεχθεί επικρίσεις για την ανεξέλεγκτη επανείσοδο του πρώτου σταδίου του πυραύλου Long March 5, με τον οποίο εκτοξεύτηκε την Δευτέρα το τρίτο και τελευταίο τμήμα του κινεζικού διαστημικού σταθμού.

Στην πορεία του διαστημικού σκουπιδιού είχαν βρεθεί το πρωί της Παρασκευής η Ελλάδα και άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης, αν και η πιθανότητα συντριβής σε κατοικημένη περιοχή ήταν αστρονομικά μικρή.

🚀04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

