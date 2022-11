Έκρηξη-Κων/πολη: Συνελήφθη το άτομο που πιστεύεται άφησε τη βόμβα

Το πρόσωπο που άφησε τη βόμβα η οποία προκάλεσε χθες Κυριακή την πολύνεκρη έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη από την αστυνομία, ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στο Twitter.

#URGENT Person who left bomb that caused explosion Sunday on Istanbul’s Istiklal Avenue arrested by police, says Interior Minister Suleyman Soylu pic.twitter.com/I08OTC4rPb

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 81 τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης, η οποία, όπως το έθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναδίδει την οσμή της «τρομοκρατίας».

Ο Tούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε σήμερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την επίθεση που διαπράχθηκε χθες Κυριακή στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 80 άλλους.

«Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο κ. Σοϊλού, ανακοινώνοντας τη σύλληψη προσώπου που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο κ. Σοϊλού δεν διευκρίνισε το φύλλο του προσώπου που συνελήφθη.

«Η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι η εντολή για την έκρηξη δόθηκε από το Κομπάνι. Το άτομο που έβαλε την βόμβα πέρασε από το Αφρίν» πρόσθεσε ο κ. Σοϊλού ανακοινώνοντας ότι πριν τη σύλληψη του ατόμου που φέρεται να άφησε τη βόμβα, είχαν συλληφθεί άλλα 20 άτομα.

Όσον αφορά του τραυματίες ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είπε ότι πέντε βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και άλλων δύο η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή ενώ πρόσθεσε ότι «είδαμε τι μήνυμα ήθελαν να μας στείλουν με την κίνησή τους αυτή. Το πήραμε. Μην ανησυχείτε, θα πληρώσουν βαριά για ό,τι έκαναν». Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ο πρώτος που μίλησε για τη μυστηριώδη γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στη βομβιστική επίθεση έχοντας πυροδοτήσει τη βόμβα.

«Θα ήταν λάθος να πούμε ότι πρόκειται σίγουρα για τρομοκρατία, αλλά οι πρώτες ενδείξεις και οι πληροφορίες που μας μετέφερε ο πρώτος μου κυβερνήτης είναι ότι υπάρχει μια οσμή τρομοκρατίας εδώ. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι μια γυναίκα έπαιξε ρόλο σε ό,τι συνέβη. Τόσο ο αρχηγός της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης όσο και ο κυβερνήτης μας ερευνούν την έκρηξη και οι κάμερες από το σημείο αναλύονται. Στη συνέχεια θα κάνουμε τις τελικές ανακοινώσεις» υποστήριξε ο Ερντογάν.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη:

Ποια είναι η ύποπτη γυναίκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την έκρηξη, σημειώθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή Σισχανέ που είναι κοντά στην οδό Ιστικλάλ όπου οι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 50 τραυματίστηκαν. Ο κόσμος που βρισκόταν στην περιοχή κατέφυγε στα καταστήματα της περιοχής για να σωθεί.

H τουρκική ιστοσελίδα ODA TV, μετέδωσε ότι μια γυναίκα ύψους 1,65 περίπου εθεάθη να τοποθετεί μια τσάντα στην οδό Ιστικλάλ.

Οι Αρχές ερευνούν τον ρόλο της γυναίκας που έχει απαθανατιστεί να αφήνει κάτι ύποπτο στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Η γυναίκα φορούσε καμουφλάζ παντελόνι και ήταν σκεπασμένη «με μαύρο κάλυμμα κεφαλής για να παραπλανήσει όπως είπαν».

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θεωρούν ότι είναι κόρη ενός Κούρδου που χάθηκε το 1990 κατά τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού.

Στο μεταξύ, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για την έκρηξη και διορίστηκαν πέντε εισαγγελείς, ενώ ο Ερντογάν έκανε λόγο, από την αρχή, για «βομβιστική επίθεση» με «άρωμα» τρομοκρατίας και τόνισε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει.

«Η πρώτη μας αξιολόγηση είναι οτι πρόκειται για τρομοκρατική ενεργεια» τόνισε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι.

Το χρονικό της επίθεσης

Η ώρα ήταν λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα. Κάτοικοι και τουρίστες είχαν βγει σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη όταν ξαφνικά άκουσαν έναν εκκωφαντικό ήχο και είδαν την έκρηξη.

Αμέσως πανικόβλητοι άρχισαν να τρέχουν για να προστατευθούν ενώ όσοι ήταν πολύ κοντά στην τσάντα που εξερράγη, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και έχασαν τη ζωή τους.

At least 6 people died and several others were injured in a massive explosion that rocked Istanbul’s popular pedestrian Istiklal Avenue in Turkey on Sunday. President Erdogan condemned the incident and called it a ‘vile attack#turkey #istanbul #istanbulblast #ExplosionTurkey pic.twitter.com/KE6iXoZjEr

— Mudassir Zawar🇵🇰 (@zawar_mudassir) November 14, 2022