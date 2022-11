Επιχείρηση «επανεκκίνησης» από Μπάιντεν μετά τις εκλογές

Να μηδενίσει το κοντέρ μετά από μια «μακρά προεκλογική περίοδο», έχοντας, ωστόσο, λάβει τα «μηνύματα» των Αμερικανών πολιτών, εμφανίστηκε χθες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, φανερά ανακουφισμένος από τα αποτελέσματα της κάλπης των ενδιάμεσων εκλογών. Αν και «το κόκκινο κύμα δεν ήρθε», όπως ο ίδιος παρατήρησε, ψέγοντας εμμέσως τις δημοσκοπικές εταιρίες, το οριακό προβάδισμα των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία και η επικράτησή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν προέκυψαν ανώδυνα και ούτε αμαχητί για το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο δεν «παραδίδει τα όπλα», κατά τον Πρόεδρο Μπάιντεν.

Το ίδιο ισχύει και για τον εν ενεργεία Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αν και τοποθέτησε τις όποιες αποφάσεις του για μια ενδεχόμενη νέα θητεία το 2023, εντούτοις δεν έκρυψε ότι επιθυμεί να είναι εκ νέου υποψήφιος, παρότι τα ποσοστά δημοτικότητας και αποδοχής των πολιτικών του παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά. Δεδομένης της φυσιολογικής φθοράς στα μέσα της διακυβέρνησης, ωστόσο, ο Τζο Μπάιντεν ερμήνευσε την αγωνία εκατομμυρίων Αμερικανών για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό με βάση την καθυστέρηση της υλοποίησης σειράς μέτρων που έχει νομοθετήσει για την αντιμετώπισή τους, ενώ απάντησε ότι δε σκοπεύει να μεταβάλει δραστικά -αν όχι καθόλου- το μείγμα της πολιτικής του, καθώς μέλημά του αποτελεί η επάνοδος της κανονικότητας στην Αμερική, η οποία είναι η μόνη χώρα που εξήλθε ισχυρότερη από τις, όπως είπε.

Την ίδια ώρα, όμως, επικαλέστηκε τις πρωτοφανείς κρίσεις, αλλά και το νωπό εκλογικό αποτέλεσμα για να απευθύνει άνοιγμα συνεργασίας προς τους Ρεπουμπλικάνους, βλέποντας στην κατεύθυνση της «κόκκινης» μάλλον Βουλής. Πέρα από τις δύο ονομαστικές αναφορές στον ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων και πιθανότερο διάδοχο της Νάνσυ Πελόζι, Κέβιν Μακάρθι, ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανέφερε χαρακτηριστικά πως η βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία δεν συνιστά «λευκή επιταγή», χρησιμοποιώντας δηλαδή την πάγια έκφραση των Ρεπουμπλικάνων για το θέμα, τείνοντας έτσι χείρα φιλίας προς τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιχείρησε δύο φορές να περιγράψει ως μικρή μειοψηφία εντός των Ρεπουμπλικανών τους υποψήφιους που υποστηρίχθηκαν από τον προκάτοχό του, Ντόναλντ Τραμπ (υποψήφιοι MAGA), διαχωρίζοντας τεχνηέντως τον ακραίο, συνωμοσιολογικό λόγο από την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων, τους οποίους χαρακτήρισε ως «τίμιους». Παρά την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να επιφέρει σημαντικά τραύματα στο κορμί των Δημοκρατικών, στηρίζοντας κατά τόπους προσωπικές επιλογές του, τα αποτελέσματα διέψευσαν σύντομα τις προσδοκίες του, κονταίνοντας το διάδρομο που θα τον οδηγούσε στο Λευκό Οίκο, το 2024.

