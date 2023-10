Γάζα: Λόγος για εκατοντάδες νεκρούς σε νοσοκομείο-Ακυρώθηκε η 4μερής- Συνέρχεται το ΣΑ ΟΗΕ

>>> Διαβάστε επίσης:

Μία τραγωδία που είχε να συμβεί στη Λωρίδα της Γάζας πάνω από 15 χρόνια βιώνουν τις τελευταίες ώρες οι Παλαιστίνιοι οι οποίοι μετρούν εκατοντάδες νεκρούς από χτύπημα ρουκέτας στο νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist.

Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση του περιστατικού ξεκίνησε ένας διπλωματικός πόλεμος μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για το ποιος ευθύνεται για την επίθεση. Η πλευρά της Χαμάς μιλά για κτηνωδία ενώ οι Ισραηλινοί κάνουν λόγο για αστοχία πυραύλου από της Ισλαμικής Τζιχάντ η οποία τελικά προκάλεσε την τραγωδία.

Μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας οι αναφορές των διεθνών ΜΜΕ κάνουν λόγο για 200 έως 300 νεκρούς και συνολικά 500 θύματα, συμπεριλαμβανομένων και των τραυματιών.

Την ίδια ώρα όπως μετέδωσε το Al Jazeera πολλοί από τους τραυματίες είναι γυναίκες και παιδιά. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο φιλοξενούσε οικογένειες εν μέσω του συνεχιζόμενου βομβαρδισμού της Γάζας από το Ισραήλ.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του βομβαρδισμού σε νοσοκομείο της Γάζας:

Εν τω μεταξύ, πλάνα από κάμερα παρακολούθησης από το Netiv Haasara δείχνουν ένα μεγάλο μπαράζ ρουκετών να εκτοξεύεται από τη βόρεια Γάζα, ακολουθούμενο από μια τεράστια έκρηξη στη Λωρίδα, που πιθανόν προκλήθηκε από ένα αποτυχημένο βλήμα.

Surveillance camera footage from Netiv Haasara shows a large barrage of rockets being launched from northern Gaza, followed by a massive blast in the Strip, apparently caused by a failed projectile. pic.twitter.com/PdNCbks02r

Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα: Πρωτοφανής η επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας

«Η σφαγή στο αραβικό νοσοκομείο al-Ahli είναι πρωτοφανής στην ιστορία μας. Ενώ έχουμε γίνει μάρτυρες τραγωδιών σε προηγούμενους πολέμους και ημέρες, αλλά αυτό που έλαβε χώρα απόψε ισοδυναμεί με γενοκτονία», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Άμυνας.

First footages after the shelling of a hospital in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ToLQqgTb5n

Για «έγκλημα πολέμου» μιλούν οι τοπικές αρχές

«Ένα νέο έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από την κατοχή στον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ-Αχλί-Αραμπί στο κέντρο της πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα να έρθουν δεκάδες μάρτυρες και τραυματίες στο Ιατρικό Συγκρότημα Al-Shifa λόγω του βομβαρδισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο στέγασε εκατοντάδες ασθενείς, τραυματίες και εκτοπισμένους από τα σπίτια τους βίαια λόγω των αεροπορικών επιδρομών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της τοπικής αρχής.

Τι λέει το Ισραήλ

Το Ισραήλ δημοσιεύει βίντεο και υποστηρίζει ότι πύραυλος της Χαμάς αστόχησε και χτύπησε το νοσοκομείο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν αρχικά ότι η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η ισχυρότατη έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας προκλήθηκε από μια αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων της Χαμάς.

Σε ανάρτηση που έγινε αργότερα στον επίσημο λογαριασμό της ισραηλινής κυβέρνησης στο X παρατέθηκε βίντεο που δείχνουν την εκτόξευση πυραύλων από τη Γάζα και - κατά τα φαινόμενα- την πτώση ενός από αυτούς.

