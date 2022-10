Κίεβο για στρατιωτικό νόμο: «Δεν αλλάζει τίποτα, συνεχίζουμε»

Άμεση και ξεκάθαρη ήταν η απάντηση της Ουκρανίας λίγη ώρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος προέβη σε εμπρηστική κίνηση, υπογράφοντας διάταγμα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στις τέσσερις περιοχές που προσαρτήθηκαν.

«Συνεχίζουμε με την απελευθέρωση και την ανακατάληψη των περιοχών μας» υπογράμμισε ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ.

«Η θέσπιση ''στρατιωτικού νόμου'' στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη θα πρέπει να θεωρείται μόνο ψευδονομιμοποίηση της λεηλασίας της ουκρανικής περιουσίας. Δεν αλλάζει τίποτα για μας: συνεχίζουμε την απελευθέρωση και την ανακατάληψη των εδαφών μας» σημείωσε ειδικότερα στο Twitter.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε στρατιωτικό νόμο στις προσαρτημένες περιοχές

Putin has begun speaking. He is announcing the introduction of martial law in the four regions that were "annexed" from Ukraine.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C

— max seddon (@maxseddon) October 19, 2022