Κριμαία: Τρεις νεκροί από την έκρηξη στην γέφυρα (Βίντεο)

Ερωτήματα για την έκρηξη στη γέφυρα στην Κριμαία προκαλεί βίντεο που δείχνει το φορτηγό όπου υπήρχαν εκρηκτικά, να δέχεται έλεγχο των αρχών ασφαλείας. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν τρεις νεκρούς από την έκρηξη.

Σύμφωνα με το βίντεο, οι υπεύθυνοι έκαναν έλεγχο στην καρότσα, ωστόσο δεν είδαν κάτι ύποπτο. Λίγα λεπτά αργότερα, όπως προκύπτει από άλλο βίντεο που δείχνει τη στιγμή της έκρηξης, το φορτηγό ανατινάχθηκε ενώ βρίσκονταν εν κινήσει.

>>> Διαβάστε επίσης: Βίντεο από Κριμαία: Η στιγμή της έκρηξης στη γέφυρα του Κερτς <<<

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.

They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022