Νεκροί και τραυματίες από εκρήξεις σε Κίεβο και άλλες 4 πόλεις

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 24 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός από τις εκρήξεις μετά από πυραυλικές επιθέσεις που σημειώθηκαν μετά τις 8 το πρωί (ώρα Ελλάδος) και συνεχίζονται έως και μετά τις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδος) στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, με τον δήμαρχο της πόλης να κάνει λόγο για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης λίγες ώρες μετά το «κατηγορώ» του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ήταν οι ουκρανικές δυνάμεις που προκάλεσαν την έκρηξη στην γέφυρα στην Κριμαία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, από τις εκρήξεις έχουν χτυπηθεί κρίσιμες δομές. «Υπάρχουν θύματα, όλα τα συνεργεία είναι στο πεδίο» ενώ για νεκρούς και τραυματίες έκανε λόγο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο πρώτο μήνυμά του μετά τις εκρήξεις.

Klitschko Bridge in Kiev - lucky guy pic.twitter.com/htmbBPjOnX — Russiаn Market (@runews) October 10, 2022

Όπως κατήγγειλε ο Άντον Γκερασένκο, ο σύμβουλος του υπουργού Ασφαλείας της Ουκρανίας, ρωσικός πύραυλος έπεσε κοντά στο μνημείο Hrushevsky. Ο ήχος των εκρήξεων καταγράφηκε, μάλιστα, και στη ζωντανή μετάδοση του BBC από το Κίεβο.

That’s not thunder - it’s missiles hitting Kyiv. pic.twitter.com/yJMxvDa1DF — James Newburrie + Halloween DLC 🎃 👻 (@DifficultNerd) October 10, 2022

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο με μια νεαρή κοπέλα να περπατάει στο Κίεβο όταν ξαφνικά και σε μικρή απόσταση σκάει άλλος ένας πύραυλος με το ωστικό κύμα να «χτυπάει» το κορίτσι.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Δημοσιογράφος της Wall Street Journal ανήρτησε βίντεο το οποίο υποστηρίζει ότι καταγράφηκε στο πάρκο Σεβτσένκο στο κεντρικό Κίεβο, «το μεγαλύτερο και πιο πολυσύχναστο πάρκο της πόλης, το οποίο είναι συνήθως γεμάτο με ανθρώπους και μουσικούς του δρόμου». Στο βίντεο, δε, φαίνεται ένας κρατήρας κοντά σε παιδικά παιχνίδια.

This is *right* in the centre of Kyiv, beside a busy park at exactly the time when people were rushing to work. No confirmation yet on number of fatalities. — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Δείτε χάρτη με τα χτυπήματα στην Ουκρανία το πρωί της Δευτέρας

Για πυραύλους που έπεσαν «ακριβώς στο κέντρο της πόλης» έκανε λόγο ο Ουκρανός βουλευτής Αλεξέι Γοντσαρένκο. «Οχήματα καίγονται και τζάμια έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν νεκροί» έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Kyiv. The rocket fell right in the center of the city. Cars are burning, and windows have been shattered in houses. There are dead pic.twitter.com/mhbyexsIFe — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) October 10, 2022

Κατά πληροφορίες πρόκειται για τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου. «Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια Σεβτσένκιβ στο κέντρο της πρωτεύουσας» έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι μαύρος καπνός εθεάθη από κτήριο στο κέντρο του Κιέβου αφού είχε προηγηθεί ήχος έκρηξης.

Σχεδόν ταυτόχρονα δημοσιογράφος του Associated Press έκανε λόγο για εκρήξεις και στην πόλη Ντνίπρο. «Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις του μετά την έκρηξη της γέφυρας Κερτς» σχολίασε ο δημοσιογράφος του AP. Λίγη ώρα αργότερα, δε, αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν και από τις πόλεις Λβίβ, Τερνόπιλ και Μικολάγιεφ.

Ουκρανοί δημοσιογράφοι καταγγέλλουν ότι «το χτύπημα στο Κίεβο, μια πόλη που είχε μείνει επί μακρόν εκτός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εσκεμμένα πραγματοποιήθηκε σε ώρα αιχμής ώστε να υπάρξουν θύματα».

Vitali #Klitschko, mayor of #Kyiv confirmed explosions in the Shevchenkivskyi District of the capital. pic.twitter.com/NXJB7vyS1A — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Πηγή: Πρώτο Θέμα