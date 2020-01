Νεκρός ο Kobe Bryant σε συντριβή ελικοπτέρου (Φώτος&Video)

Νεκρός είναι ο θρύλος του NBA μετά συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε.

>> Νεότερη ενημέρωση: Νεκρή και η 13χρονη κόρη του Kobe Bryant, λέει το ΤΜΖ <<

Σύμφωνα με το ΤΜΖ η είδηση έχει επιβεβαιωθεί.

Όπως μεταδίδεται ο Kobe Bryant βρισκόταν με μαζί άλλα 3 άτομα σε ιδιωτικό ελικόπτερο όταν κατέπεσε σε περιοχή της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε ξεσπάσει φωτιά στο ελικόπτερο. Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στην περιοχή ωστόσο και τα 5 άτομα που επέβαιναν εντοπίστηκαν νεκροί.

Οι Αρχές ερευνούν τους λόγους πτώσης του αεροσκάφους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο του 41χρονου θρύλου έπεσε στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, κοντά στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο θρυλικός μπασκετμπολίστας φαίνεται πως ταξίδευε μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα, τα οποία επίσης σκοτώθηκαν.

Για την ώρα η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία άλλη πηγή. Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, πέντε άτομα πέθαναν σε συντριβή ελικοπτέρου το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, δεν είναι ακόμη γνωστό σε ποιον ανήκει το ελικόπτερο.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

Η γυναίκα του, Βανέσα, δεν επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο. Ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν μόλις 41 ετών.

Awful news as the great Kobe Bryant killed in a helicopter crash in Calabasas California. is not certain. #kobebryant

pic.twitter.com/4VbNfTMweF

— Turanşanlı 🇹🇷 (@Turansanli12) January 26, 2020