Πέθανε ο Κόμπι Μπράιαντ: Νεκρή και η 13χρονη κόρη του

Όπως μεταδίδει το ΤΜΖ, στο ελικόπτερο επέβαινε και η 13χρονη κόρη του Kobe Bryant, Gianna Maria Onore, η οποία είναι επίσης νεκρή.

Η είδηση θανάτου του θρυλικού μπασκετμπολίστα του NBA, Κόμπι Μπράιαντ προκάλεσε παγκόσμιο θρήνο.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το CNNi, επικαλούμενο δύο διαφορετικές πηγές.

Το ελικόπτερο του 41χρονου θρύλου έπεσε στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, κοντά στο Λος Άντζελες.

>> Διαβάστε επίσης: Video-ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου του <<

Μάλιστα όπως αναφέρει το TMZ Sports το μοιραίο ελικόπτερο μετέφερε τον Bryant και την κόρη του στις εγκαταστάσεις της Mamba Academy, όπου η Τζιάνα είχε προπόνηση!

Η Mamba Sports Academy ήταν το δημιούργημα του Κόμπι την οποία εγκαινίασε το 2016 φτάνοντας να υποστηρίζει 50.000 θεατές.

Να σημειώσουμε ότι άλλα ΜΜΕ στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι στο μοιραίο ελικόπτερο βρίσκονταν και οι 4 κόρες του Μπράιαντ, ωστόσο αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε ξεσπάσει φωτιά στο ελικόπτερο. Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στην περιοχή ωστόσο και τα 5 άτομα που επέβαιναν εντοπίστηκαν νεκροί.

Οι Αρχές ερευνούν τους λόγους πτώσης του αεροσκάφους.

Η γυναίκα του, Βανέσα, δεν επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο. Ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν μόλις 41 ετών.

Awful news as the great Kobe Bryant killed in a helicopter crash in Calabasas California. is not certain. #kobebryant

pic.twitter.com/4VbNfTMweF

— Turanşanlı 🇹🇷 (@Turansanli12) January 26, 2020