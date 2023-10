Σε κόκκινο συναγερμό οι Βρυξέλλες - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της επίθεσης

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι βελγικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος είναι τυνησιακής καταγωγής, και σκότωσε τους δύο Σουηδούς τουρίστες, λίγο πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Βελγίου και Σουηδίας, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού διαφύγει με σκούτερ.

Η βελγική αστυνομία, που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του, ανέβασε στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, έδωσε εντολή χθες το βράδυ να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα με το Βέλγιο, καθώς ο ένοπλος, μέλος του ISIS, ακόμα διαφεύγει.

«Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν, δόξα στον Αλλάχ»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φερόμενος ως δράστης, δηλώνει μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης ISIS (Ισλαμικό Κράτος) και υπερηφανευόταν ότι σκότωσε άπιστους για να εκδικηθεί για τον φόνο ενός 6χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής στο Σικάγο.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο φερόμενος ως δράστης, αναφέρει: «Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν».

Σύμφωνα με τη βελγική τηλεόραση, ο δράστης που διέφυγε και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, είναι ο 45χρονος Λασουέντ Αμπντεσλάμ, Τυνησιακής καταγωγής, κάτοικος Βρυξελλών.

Το βίντεο σοκ από τη στιγμή της επίθεσης

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απεικονίζεται η στιγμή της δολοφονίας.

🚨#BREAKING: Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts “Allahu Akbar.” https://t.co/Z06M6Xdrun

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 16, 2023