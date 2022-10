Τι σημαίνει ο στρατιωτικός νόμος που κήρυξε ο Πούτιν

Επεκτείνοντας το όραμά του και εκδηλώνοντας τις «τσαρικές» διαθέσεις του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε στρατιωτικό νόμο στις τέσσερρις προσαρτημένες ουκρανικές περιοχές. Καθώς η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας αμηχανία στη διεθνή κοινότητα, το ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα στις κατεχόμενες αυτές περιφέρειες και τι πρακτικά σημαίνει η εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η «κόκκινη» υπογραφή συνοδεύεται από δέσμη μέτρων στις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, η προσάρτηση των οποίων ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ύστερα από δημοψήφισμα που η Δύση δεν αναγνωρίζει ως νόμιμο.

Οι αναλυτές εξηγούν, πάντως, ότι είναι η πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που η Ρωσία ανακοινώνει την επιβολή στρατιωτικού νόμου.

Υπό αυτό το ειδικό καθεστώς, θα υπάρξει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για τις μεταφορές. Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος όπως και η έξοδος από τις τέσσερις περιφέρειες θα γίνεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μαζί με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, θα ενισχυθεί η επιτήρηση στους δρόμους, τα μέτρα για την ασφάλεια της άμυνας και των ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η ανακοίνωση του στρατιωτικού νόμου και η απάντηση του Κιέβου

Ο Πούτιν ανακοίνωσε στρατιωτικό νόμο στις προσαρτημένες περιοχές λίγο αφότου ο Σεργκέι Σουροβίκιν, νέος διοικητής της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε ότι η κατάσταση στη Χερσώνα είναι «τεταμένη» και ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί θα «μεταεγκατασταθούν» προκειμένου «να προστατευθούν οι ζωές των αμάχων και των στρατιωτικών μας». «Δεν αποκλείουμε τις πιο δύσκολες αποφάσεις», πρόσθεσε.

Putin has begun speaking. He is announcing the introduction of martial law in the four regions that were "annexed" from Ukraine.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C

— max seddon (@maxseddon) October 19, 2022