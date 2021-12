Αθώοι οι 10 κατηγορούμενοι για τον Συνεργατισμό

Αθώους έκρινε σήμερα (16/12) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας τους 10 κατηγορούμενους σχετικά με την ποινική υπόθεση που αφορούσε τον Συνεργατισμό.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν συνολικά 10 πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα.

Πρόκειται για τους: Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki Kotrona Ltd.

Την υπόθεση εκδίκασαν 3 δικαστές.

Πάντως δεν αποκλείεται η άσκηση έφεσης κατά της σημερινής (16/12) απόφασης. (σ.σ. παρόλο ότι παλαιότερα δεν επιτρεπόταν η άσκηση έφεσης σε αθωωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου, μετά από αλλαγή της νομοθεσίας πλέον επιτρέπεται).

Να υπενθυμίσουμε οτι οι 10 κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, των ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, της αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

