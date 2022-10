Ο Γιάννης Γαβριηλίδης ομιλητής σήμερα στο Reflect Festival

Σε εξέλιξη είναι από χθες Τετάρτη 19/10 στη Λεμεσό το Reflect Festival, η γιορτή της τεχνολογίας, της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν πάνω από 5000 επισκέπτες αλλά και διεθνώς καταξιωμένοι ομιλητές από όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

>>> Διαβάστε σχετικά: Reflect Festival: Θεματικές & σημερινοί ομιλητές-5000 επισκέπτες

Μέσα από τις 80 και πλέον ομιλίες και συζητήσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ομιλητές και συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις, θα αναδείξουν νέες καινοτομίες, θα κτίσουν νέες συνεργασίες και θα θέσουν νέους στόχους και οράματα.

>>> Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του Reflect Festival

Από το πρωί σήμερα Πέμπτη, είναι σε εξέλιξη ομιλίες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο Παλιό Λιμάνι, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη και στο Τρακασόλ ενώ στην παραλία στη Μαρίνα Λεμεσού διεξάγεται το 2ο TechIsland Summit.

>>> Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πρόγραμμα του Techisland Summit 2022 αλλά και τους ομιλητές

Ένας από τους ομιλητές στο χώρο του Παλιού Λιμανιού σήμερα στις 4:20 το απόγευμα, θα είναι και ο Κύπριος επιχειρηματίας Γιάννης Γαβριηλίδης ο οποίος το 2012 ίδρυσε με τον Θεόδωρο Μίτλετον την Invelopment Partners, εταιρεία στην οποία ανήκει ο ειδησεογραφικός Όμιλος Digital Tree.

Επιπλέον ο Γιάννης Γαβριηλίδης το 2013 μαζί με τον Αλέξανδρο Πρωτογερέλλη ίδρυσαν την COVVE.

Η Invelopment Partners επενδύει σε διάφορους τομείς όπως Media, Food and Beverage και εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας και απασχολεί πάνω από 200 άτομα.

Η COVVE είναι καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή που επαναπροσδιορίζει το επαγγελματικό αρχείο επαφών, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και εταιρείες να αξιοποιήσουν το ανεπίσημο δίκτυο επαφών τους. Χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρηματίες και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο ενώ χρηματοδοτείται από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Μεταξύ άλλων επιλέχθηκε για συνεργασία από εταιρείες κολοσσούς όπως η Deutsche Telekom, η Nokia και η T-Mobile Πολωνίας.

Ο Γιάννης Γαβριηλίδης, μεταξύ άλλων στην πορεία του, το 2016 επιλέχθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών (US State Department), να συμμετέχει στο Young Transatlantic Innovation Leadership Initiative στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακολούθως στο Global Entrepreneurship Summit.

Η τεχνολογία μας βλάπτει ή μας βοηθά;

Σήμερα στο Reflect Festival ο Γιάννης Γαβριηλίδης θα μιλήσει για τις αλλαγές που φέρνουν στην κοινωνία μας η υπερ-συνδεσιμότητα και η ψηφιακή επικοινωνία που φαίνεται πλέον να επικρατεί.

Θέμα της ομιλίας του είναι: Disconnected in a connected world: Technology is reshaping socializing, so what's the future of networking?

Είναι γεγονός ότι η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη αναδιαμορφώνει την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων. Ο κόσμος βιώνει μια επιδημία μοναξιάς που επηρεάζει την καριέρα μας και τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Ποιο λοιπόν είναι το μέλλον του networking; Η τεχνολογία μας βλάπτει ή μας βοηθά; Χτίζουμε ουσιαστικές σχέσεις ή απλώς τεχνητές συνδέσεις;

Οι απαντήσεις σήμερα στις 4:20 μ.μ. στο Παλιό Λιμάνι στο Reflect Festival μέσα από τον ομιλία του Γιάννη Γαβριηλίδη και την σχετική συζήτηση…

Χορηγός επικοινωνίας η Digital Tree

Κύριος χορηγός επικοινωνίας και υποστηρικτής του Reflect Festival & Expo 2022 είναι η Digital Tree Group, πρωτοπόρα στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και καινοτομίας.