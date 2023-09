Χριστοδουλίδης σε Νετανιάχου: Προσδοκούμε και σε άλλα παραδοτέα, ειδικά στην ενέργεια

Στα οφέλη της διμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, μετά την τελετή υποδοχής του δεύτερου στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για τη βοήθεια που παρείχε το Ισραήλ στην κατάσβεση των πρόσφατων πυρκαγιών στη Λεμεσό, σημειώνοντας ότι «αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κύπρο εδώ και πέντε χρόνια και η δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών από τότε που ανέλαβε καθήκοντα πριν από έξι μήνες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτό είναι «μια ξεκάθαρη ένδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη σχέση μας, τη στρατηγική συνεργασία δύο δημοκρατιών της Ανατολικής Μεσογείου που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο».

Σημείωσε ότι προσδοκά στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, αναφέροντας ότι χρειάζεται να προκύψουν κι άλλα παραδοτέα, ειδικά στην ενέργεια. «Χάρηκα που άκουσα τα σχόλιά σου πριν την αναχώρησή σου για την Κύπρο και προσδοκώ στις συζητήσεις μας και φυσικά, αύριο, με τον (Πρωθυπουργό της Ελλάδας) Κυριάκο (Μητσοτάκη), στην τριμερή», είπε, σημειώνοντας ότι αυτή θα είναι η ένατη τριμερής συνάντηση, από όταν ξεκινήσαν πριν 8 χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι η φιλία ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή και γίνεται ακόμα πιο δυνατή με τον καιρό.

«Από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη σχέση, την τριμερή συμμαχία της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τόσα πολλά οφέλη και αναμένουμε άλλα τόσα», σημείωσε, αναφέροντας, ενδεικτικά, τους τομείς του τουρισμού, των επενδύσεων, του εμπορίου ψηλής τεχνολογίας, της ασφάλειας και άλλα, ενώ αναφέρθηκε και στην τριμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για συνεργασία.

🇮🇱 @IsraeliPM @netanyahu arrived in #Larnaca, #Cyprus🇨🇾 for bilateral meetings with President @Christodulides and a for Trilateral Summit with #Greece🇬🇷 PM @kmitsotakis.

Welcome to Cyprus Mr. Prime Minister!

Looking forward to a successful visit. pic.twitter.com/YQGo99bVWp

— Oren Anolik 🇮🇱 (@OrenAnolik) September 3, 2023