Χριστοδουλίδης σε ΡΙΚ:Είμαι έτοιμος για debate αλλά όχι Σεπτέμβρη

Την αντίδραση του Υποψήφιου Προέδρου για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη προκάλεσε η ανακοίνωση του ΡΙΚ για την αλλαγή στον προγραμματισμό για τα dabates των υποψηφίων Προέδρων που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΡΙΚ κ. Μιχάλη Μιχαήλ, τονίζει ότι ''η σχετική ανακοίνωση του ΡΙΚ, δεν καταγράφει τα ακριβή γεγονότα και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, μέχρι του σημείου που μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι το ΡΙΚ παρεμβαίνει στην εκλογική διαδικασία, κατά τρόπο απαράδεκτο''.

Αναφέρει επίσης ότι '' ουδέποτε το επιτελείο μας συμφώνησε για τη διενέργεια debates τον

Σεπτέμβριο, όπως αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας''. Αυτό που έγινε όπως σημειώνεται ότι ότι το Επιτελείο Χριστοδουλίδη επιφυλάχθηκε να απαντήσει, όπως και έκανε στις 10 Αυγούστου, όπου ουσιαστικά ενημέρωσαν το ΡΙΚ ότι ο κ. Χριστοδουλίδης δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε debates τον Σεπτέμβριο. Γίνεται αναφορά επίσης σε debate που προγραμματίστηκε για τις 6 Οκτωβρίου.

Στην επιστολή του ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι η ενέργεια του ΡΙΚ: ''Συνιστά παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία καθότι ξεκάθαρα δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις''.

Θυμίζουμε ότι η εξέλιξη να μην συμμετέχει ο κ. Χριστοδουλίδης στα debates Σεπτεμβρίου, προκάλεσε την αντίδραση άλλων υποψηφίων που κάνουν λόγο για ''Υποψήφιο Φάντασμα'' εμπαιγμό και αναίρεση των συμφωνηθέντων.

Δείτε αυτούσια την επιστολή Χριστοδουλίδη προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΡΙΚ:

Αγαπητέ κ. Μιχαήλ,

Με λύπη και απογοήτευση διαπιστώνω ότι η ανακοίνωση σας της 11ης

Αυγούστου 2022 σχετικά με τις προεκλογικές συζητήσεις, δεν

καταγράφει τα ακριβή γεγονότα και δημιουργεί εσφαλμένες

εντυπώσεις, μέχρι του σημείου που μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι το

ΡΙΚ παρεμβαίνει στην εκλογική διαδικασία, κατά τρόπο απαράδεκτο. Ουδέποτε το επιτελείο μας συμφώνησε για τη διενέργεια debates τον

Σεπτέμβριο, όπως αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Αντιθέτως κατά τη

συνάντηση που έγινε με εκπροσώπους των επιτελείων των υποψηφίων

Πρόεδρων στο ΡΙΚ όταν μας παρουσιάσατε τις προγραμματισθείσες από

εσάς τηλεοπτικές αναμετρήσεις, δηλώσαμε ότι επιφυλασσόμαστε να

απαντήσουμε. Μάλιστα, τελούσαμε σε αναμονή του νέου προγραμματισμού λόγω της

απουσίας του κ. Μαυρογιάννη στο εξωτερικό. Έκτοτε, δεν έγινε καμία

επικοινωνία μέχρι τις 10 Αυγούστου, οπότε σας ενημερώσαμε για το

δικό μας πρόγραμμα.

Ενώ, λοιπόν, βρισκόμασταν σε διαδικασία συζήτησης μέσω

εκπροσώπου του επιτελείου μου, χωρίς περαιτέρω επικοινωνία μαζί

μας, αποστείλατε την ανακοίνωση, στην οποία δεν αναφέρετε ότι

συμφωνήθηκε κατ᾽αρχήν η διενέργεια debate στις 6 Οκτωβρίου. Αυτό κατά την άποψή μου συνιστά παρέμβαση στην εκλογική

διαδικασία καθότι ξεκάθαρα δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις. Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι το ΡΙΚ ως κρατικό κανάλι,

το οποίο χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους πολίτες, οφείλει

και πρέπει να είναι αμερόληπτο, να μην ενεργεί μονομερώς και να

σέβεται το πρόγραμμα, τις θέσεις και τις απόψεις όλων των υποψηφίων,

χωρίς να δίνει αφορμές ότι υπηρετεί σκοπιμότητες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ουδέποτε αρνήθηκα να πάρω μέρος σε

οποιαδήποτε συζήτηση και θεωρώ ότι η διεύθυνση, οι δημοσιογράφοι

και τα στελέχη του ΡΙΚ μπορούν να βεβαιώσουν την άψογη συνεργασία

που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένω προσηλωμένος στις αρχές του διαλόγου, του πλουραλισμού

στα ΜΜΕ και της πολυφωνίας. Η διασφάλιση της ενημέρωσης των

πολιτών ενόψει των προεδρικών εκλογών είναι υποχρέωση όλων μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκ των πραγμάτων είναι ανθρωπίνως αδύνατον

να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ΟΛΕΣ τις προσκλήσεις για

συμμετοχή σε debate, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο,

επιπλέον των διακαναλικών debate, που έχουν καθιερωθεί τα τελευταία

χρόνια να διεξάγονται παραμονές των εκλογών. Για το λόγο αυτό, πέραν του προγραμματισμού του ΡΙΚ, σας καλώ, ως

επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, να αναλάβετε πρωτοβουλία

και να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια διαλόγου και με τους υπόλοιπους

τηλεοπτικούς σταθμούς, για να επιτύχετε την ελάχιστη συνεννόηση και

να καταλήξετε σε ένα ημερολογιακό και θεματικό πρόγραμμα

συζητήσεων, το οποίο θα υπηρετεί την ανάγκη των πολιτών για

ενημέρωση και θα επιτρέπει σε όλους τους υποψηφίους Προέδρους να

εκθέσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους.

Από δικής μας πλευράς επαναλαμβάνουμε την ετοιμότητα σε

συνεργασία με τα υπόλοιπα επιτελεία και με όλους τους τηλεοπτικούς

σταθμούς, όπως πράξαμε μέχρι τώρα. Η δημοκρατία δεν υπηρετείται με

τελεσιγραφικές προσκλήσεις τύπου take it or leave it. Λόγω της διάστασης που πήρε το θέμα, είμαι υποχρεωμένος να

κοινοποιήσω την παρούσα επιστολή στα Μέσα Ενημέρωσης. Με εκτίμηση,

Νίκος Χριστοδουλίδης,

Ανεξάρτητος υποψήφιος

για την προεδρία της Δημοκρατίας