Αυτοί είναι οι τρόποι που αντιμετωπίζεται μια πετρελαιοκηλίδα

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Aπό το απόγευμα της Δευτέρας 30 Αυγούστου 2021 μονοπωλεί την κυπριακή ειδησεογραφία το θέμα με την εμφάνιση πετρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από διαρροή σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Baniyas της Συρίας και άγγιξε τις κυπριακές ακτές και το ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την πορεία της πετρελαιοκηλίδας με την ενημέρωση που προέκυπτε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, να αναφέρει ότι δεν αναμένεται, με βάση τις ενδείξεις, «να έχουμε σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα στις ελεύθερες περιοχές,». Πρόκειται για μια ήπιας μορφής ρύπανση. Ωστόσο, τα πάντα είναι ρευστά και όλα εξαρτώνται από τα θαλάσσια ρεύματα.

Το απόγευμα της Τρίτης ο Ελληνοκύπριος συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Μιχάλης Λοϊζίδης, δήλωσε ότι η πετρελαιοκηλίδα φαίνεται τελικά να απομακρύνεται από την Κύπρο. Ο κ. Λοϊζίδης, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι η πετρελαιοκηλίδα πέρασε κοντά από τον Απόστολο Ανδρέα προσθέτοντας ότι αναμένει σύντομα ενημέρωση.

