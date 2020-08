Αυτός είναι ο νέος CEO της Deloitte Κύπρου

Τον νέο της CEO, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Ιουνίου του 2021, ανακοίνωσε η Deloitte.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, ο νέος CEO είναι ο Πιερής Μάρκου και θα αντικαταστήσει τον επί 20ετίας CEO της Deloitte Κύπρου, Χρίστη Χριστοφόρου, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει.

Μετά από τις νενομισμένες διαδικασίες και διαβουλεύσεις με τους συνεταίρους, ανακοινώθηκε ως νέος CEO της Deloitte στην Κύπρο, ο Πιερής Μάρκου. Ο κ. Μάρκου θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα από την 1η Ιουνίου 2021.

Ο κ. Μάρκου έχει 25ετή πορεία με την Deloitte και έγινε συνέταιρος το 2000. Ηγείται του Τμήματος Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών του Οίκου, είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και μέλος του Chartered Institute of Taxation. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

ΚΥΠΕ