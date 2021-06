Διαμαρτυρία κατά της γονικής αποξένωσης έξω από Δικαστήριο Πάφου

Με μήνυμα απευθυνόμενο τόσο στην κοινωνία όσο και στο κράτος, ότι το έγκλημα της γονικής αποξένωσης πρέπει επιτέλους να σταματήσει, πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο Πάφου σήμερα το πρωί ως ένδειξη συμπαράστασης σε μητέρα. Με πλακάτ στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως “η μαμά θέλει το παιδί της”,”όχι στη βία κατά των γυναικών”, "όχι στη δικαστική καθυστέρηση”, "no to judicial delay” και “no to violence against women”, οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν και ακολούθως διαλύθηκαν ειρηνικά.

Σε δηλώσεις του ο Ηλίας Χρίστου, δικηγόρος που εκπροσωπούσε την παραπονούμενη μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, ανέφερε πως είναι "ένα έγκλημα, το οποίο συντελείται εναντίον πολλών ανθρώπων, εναντίον πολλών γονέων από τον εν διαστάσει σύζυγο τους". Είναι, είπε, "ένα αδίκημα που συντελείται κατά των ανηλίκων και ένα αδίκημα, το οποίο δηλητηριάζει τις αθώες τους ψυχές".

Έτσι, συνέχισε, “συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα στο κράτος ότι θα πρέπει να λάβει τα δέοντα μέτρα, ώστε να παύσει αυτή η αδικία και αυτό το έγκλημα, αφού είναι μιας μορφής βίας χειρίστου είδους".

Επεσήμανε επίσης πως σήμερα συγκεντρώθηκαν "ως ένδειξη συμπαράστασης προς την κ. Κ.Μ., η οποία περνά τον δικό της Γολγοθά, αφού για περίοδο δέκα μηνών δεν έχει δει τα παιδιά της".

Κάλεσε τους αρμόδιους να σκεφτούν σοβαρά αλλά και να λάβουν τα δέοντα μέτρα, ώστε το Κράτος να εκπληρώσει τη θετική υποχρέωση που έχει απέναντι στους πολίτες και απέναντι στα ανήλικα, ώστε να τηρείται η επικοινωνία μαζί τους.

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας έληξε ειρηνικά.

