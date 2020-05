Διοργάνωση εκδηλώσεων από φορείς διαδικτυακά ή με τήρηση κανόνων

Τη διοργάνωση εκδηλώσεων διαδικτυακά ή με πιστή τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης ανακοίνωσαν και σήμερα φορείς ενώ άλλες εκδηλώσεις ακυρώνονται λόγω του COVID-19.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου - Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσε πως με την ευκαιρία, των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, στις 18 Μαΐου, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ, σε μια χρονιά διαφορετική από τις άλλες λόγω της πανδημίας με τα μουσεία ανά το παγκόσμιο κλειστά, διοργανώνει τη διαδικτυακή δράση «Fill the Museum with your Voice», που θα αρχίσει στις 18 και διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαΐου 2020.

Γράψτε το δικό σας ποίημα ή πεζό κείμενο για ένα από τα αντικείμενα του Μουσείου μας και στείλε μας το μέχρι τις 28 Μαΐου. Τα έργα σας θα παραλαμβάνονται, εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, στο [email protected], ή με μήνυμα στη σελίδα του Πολιτιστικού στο Facebook, αναφέρει στην ανακοίνωσή του

Eπισκεφθείτε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (προς το παρόν διαδικτυακά - https://www.boccf.org/museums-and-collections/ ), περιηγηθείτε στα μουσεία και τις περιοδικές εκθέσεις, δείτε τα έργα τέχνης που κοσμούν τους χώρους του. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου διαφυλάσσει πέντε Κυπρολογικές συλλογές και διαχειρίζεται δυο μουσεία, που βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη: το Μουσείο Κυπριακής Νομισματοκοπίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Γεωργίου και Νεφέλης Τσιάπρα Πιερίδη (δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη). Επιλέξτε ένα αντικείμενο, μια χρονική περίοδο, έναν χάρτη, ή οτιδήποτε σας εμπνεύσει και γράψτε ένα ποίημα (όχι μεγαλύτερο από 40 στίχους) ή ένα κείμενο (μέχρι 400 λέξεις), σημειώνει.

Δήμος Λευκωσίας - Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου - Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας - Συναυλία

Ο Δήμος Λευκωσίας, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ενώνουν δυνάμεις και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τους εργαζόμενους στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και με τη συνεργασία της Διεύθυνσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας διοργανώνουν συναυλία με τίτλο «Χρώματα της Άνοιξης: από τον Vivaldi στον Piazzola» την προσεχή Κυριακή στις 5μμ στον κήπο πίσω από το νοσοκομείο παρά την εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στη συναυλία θα συμμετέχουν τα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου: Νίκος Πίττας (βιολί), Ηρακλής Μιτέλλας (βιολί), Νικόλας Παπαγεωργίου (βιόλα) και Μιράντα Παπανεοκλέους (βιολοντσέλο). Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η συναυλία γίνεται αποκλειστικά για το προσωπικό και τους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, θέλοντας να τηρηθούν αυστηρά οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης του διατάγματος του Υπουργού Υγείας.

Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων - Αναβολή εκδήλωσης για τη Μάνα

Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων και το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ και η Καϊμακλίου, ανακοίνωσαν ότι η καθιερωμένη εκδήλωση για τη γιορτή της Μάνας φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η ΕΚΥΣΥ με την ευκαιρία αυτή απευθύνει σε όλες τις μάνες την απέραντη εκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη της και τους εύχεται χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.

Δήμος Λευκωσίας - Λαϊκή Αγορά

Ο Δήμος Λευκωσίας υπενθυμίζει το κοινό ότι για να μπορεί να επισκεφθεί τη Λαϊκή Αγορά στο «ΟΧΙ», μέχρι νεότερη ανακοίνωση για άρση των μέτρων, θα πρέπει να έχει μαζί του γάντια και μάσκα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να εισέλθει στον χώρο.

Επίσης υπενθυμίζει ότι η Λαϊκή Αγορά λειτουργεί Τετάρτη και Σάββατο από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι και θα εξυπηρετεί μέχρι τις 10:00 το πρωί άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και άτομα με αναπηρίες.

Στην είσοδο της Αγοράς θα ελέγχεται το κοινό και θα αποτρέπεται η παρουσία πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην Αγορά και θα υπάρχει επίσης αλκοολούχο διάλυμα και γάντια για προστασία των χεριών του κοινού προτού εισέλθουν στον χώρο.

Η ταξιθέτηση των παραγωγών θα παραμείνει με τις απαραίτητες αποστάσεις, τηρώντας τις οδηγίες. Οι εργαζόμενοι και οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να φοράνε μάσκες και γάντια καθ΄ όλη τη διάρκεια της Αγοράς.

Όλα τα προϊόντα / τρόφιμα, τα οποία καταναλώνονται ως έχουν (χωρίς ψήσιμο / πλύσιμο / αποφλοίωση), όπως ξηροί καρποί, ψωμιά κ.α. θα προσφέρονται μόνο σε συσκευασίες και όχι χύμα.

Τα πιο πάνω μέτρα εφαρμόζονται με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του ιού covid-19 και κατ΄ επέκταση για την ατομική προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών, μετά τις οδηγίες των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Δήμος Λευκωσίας - Έντυπα και αιτήσεις

Εξάλλου ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε πως όλα τα έντυπα και οι αιτήσεις για άδειες οικοδομής και πολεοδομικές άδειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις χρησιμοποιεί, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τα γραφεία του Δήμου. Οι αιτήσεις βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.nicosia.org.cy/el-GR/informations/building-permits-applications/.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στον Δήμο Λευκωσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]