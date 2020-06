Πρωτοσέλιδα σήμερα: Τύπος & Online

Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, η συνάντηση στο Προεδρικό για τα σχέδια στήριξης της οικονομίας, το θέμα της βιωσιμότητας των νοσηλευτηρίων στη β’ φάση του ΓεΣΥ και η λειτουργία εργοστασίου στο Δάλι είναι από τα βασικά θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Στον αέρα, το άνοιγμά τους» και γράφει πως δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν θα επαναλειτουργήσουν την ερχόμενη Δευτέρα τα σημεία διέλευσης και ότι ενώ η Κυβέρνηση έκανε ξεκάθαρη δήλωση, στα κατεχόμενα Τατάρ και Οζερσάι επιβάλλουν πολιτικά παιγνίδια. Αλλού αναφέρει ότι η αντιπολίτευση χρησιμοποίησε έκθεση της GRECO για να επιτεθεί στην κυβέρνηση αλλά αυτή αναφερόταν στη Βουλή και τα κόμματα. Η «Α» σε άλλο θέμα γράφει πως στη χθεσινή σύσκεψη με τους κοινωνικούς εταίρους στάληκε το μήνυμα ότι προτεραιότητα είναι η στήριξη των θέσεων εργασίας.

BRIEF: Τα κύρια θέματα σήμερα του ηλεκτρονικού πολιτικο-οικονομικού πόρταλ Brief είναι: Brief Debate: Διακοπές (κορωνοϊού) στην Κύπρο ή το εξωτερικό; Who is Who: Ειρήνη Νικολαΐδου Λοϊζίδου - Επίτροπος Πρ. Δεδομένων Πώς θα γίνεται η πίστωση φόρου για μειώσεις ενοικίων-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ranking: Οι 10 παλαιότερες σοκολάτες που δημιουργήθηκαν ποτέ

«Φόβοι βιωσιμότητας για τα νοσηλευτήρια» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας «Πολίτης» που φιλοξενεί συνέντευξη του Υπουργού Υγείας για τη β’ φάση του ΓεΣΥ, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αναμένεται αυξημένη ροή ασθενών προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια το πρώτο διάστημα της ελεύθερης επιλογής νοσοκομείου. Αλλού γράφει για το πρωτόκολλο για το άνοιγμα αεροδρομίων και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για επιβάτες. Επίσης ο «Π» αναφορά κάνει στη σύσκεψη στο Προεδρικό για την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Παιχνίδια με τα οδοφράγματα» γράφει στο κύριό του θέμα ότι οι Τ/κ ανοίγουν την Τύμπου για την Τουρκία αλλά κρατούν κλειστά τα σημεία διέλευσης ως την 1η Ιουλίου και ότι η Κυβέρνηση δήλωσε έτοιμη για άνοιγμα τη Δευτέρα όπως συμφώνησαν Αναστασιάδης-Ακιντζί. Αλλού αναφέρει ότι οικιακή βοηθός κατηγορήθηκε ότι κτυπούσε γιαγιά που φρόντιζε και μπήκε επτά μήνες φυλακή. Ο «Φ» αναφέρει ότι η Άγκυρα ετοιμάζει τρυπάνι για τη Λιβύη και ότι έρευνες ανακοινώθηκαν και για έρευνες στην Κρήτη.

OFFSITE: Τα κύρια θέμα σήμερα του ηλεκτρονικού ειδησεογραφικού πόρταλ Offsite είναι: Αναστάτωση στην Παιδεία: Το στόρι των κανονισμών για τα σχολεία ΔΗΣΥ Πάφου: Δεν διεκδικούν έδρα Κωστάκης και Φαίδωνας Δ/ντης Ζήνων: Σκάνδαλο η διαδικασία για Δημ.Συγκοινωνίες Λάρνακας WR: Έρχεται νέο επίδομα για τους πρόσφυγες /Τι αλλάζει στην Κύπρο ΒΓΗΚΑΝ ΟΦΣΑΙΝΤ: Περιμένουν στην γωνιά για να αρπάξουν υποψήφιους Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών ενόψει και του τριήμερου

«Διεύρυνση σχεδίων ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα η «Χαραυγή» που αναφέρει πως στη σύσκεψη στο Προεδρικό οι εταίροι ζήτησαν επέκταση των ειδικών σχεδίων στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Αλλού γράφει ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε την ετοιμότητα της Κυβέρνησης για άνοιγμα των οδοφραγμάτων από Δευτέρας και ότι σήμερα ή αύριο αποφασίζουν στα κατεχόμενα. Η «Χ» αλλού προβάλλει εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού που οργάνωσε η ΕΔΟΝ.

Η αγγλόγλωσση ‘’Cyprus Mail’’ στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Βάλτε τον άνθρωπο πάνω από το κέρδος» και αναφέρεται σε τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοίκησης για τη μετακίνηση εργοστασίου ασφάλτου στο Δάλι λόγω κινδύνων για την υγεία. Αλλού γράφει πως απορρίφθηκε πρόταση του ΕΛΑΜ στη Βουλή για κλείσιμο όλων των οδοφραγμάτων. Επίσης η εφημερίδα προβάλλει την κατασκευή ομπρέλας από πλαστικά μπουκάλια στην παραλία της Γεροσκήπου με μηνύματα για το περιβάλλον με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

ΚΥΠΕ - Κυριακή Χριστοδούλου