Πρωτοσέλιδα σήμερα: Τύπος & Online

Η παραίτηση του Κώστα Κληρίδη από το αξίωμα του Γενικού Εισαγγελέα, το κατά πόσο θα είναι θετική εξέλιξη ο τουρισμός από τη Βρετανία, η δολοφονία μάρτυρα από το τετραπλό φονικό της Αγίας Νάπας στην Ορμήδεια και η επίσκεψη Μπορέλ στην Κύπρο είναι τα κύρια θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Έφυγε και όλα ηρέμησαν» και γράφει ότι μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας να δήλωνε το βράδυ της προηγουμένης, ικανοποιημένος από τις κυβερνητικές εξηγήσεις για το θέμα του χρόνου αποχώρησης από τη θέση του και να χαρακτήριζε το όλο θέμα που δημιουργήθηκε λήξαν, ωστόσο άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες περιέργως άποψη και υπέβαλε χθες πρωί-πρωί την παραίτησή του με άμεση ισχύ, πυροβολώντας μάλιστα και βάλλοντας προς πάσα κατεύθυνση και προκαλώντας ερωτηματικά για τους όλους χειρισμούς του. Αλλού γράφει ότι έστησαν ενέδρα και σκότωσαν τραυματία και μάρτυρα του τετραπλού φονικού της Αγίας Νάπας. Σε άλλο θέμα η «Α» γράφει ότι ο Ζοζέπ Μπορέλ πέταξε πάνω από την ΑΟΖ και απόκτησε ιδίαν άποψη της κατάστασης.

«Λύση με παραίτηση του Κώστα Κληρίδη» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα ο «Πολίτης» γράφοντας ότι ο κ. Κληρίδης αναγκάστηκε χθες να υποβάλει παραίτηση και να αποχωρήσει αυθημερόν από τη θέση του γεν. εισαγγελέα, επικαλούμενος την αχρείαστη συζήτηση για την ημερομηνία αφυπηρέτησής του και ότι επισπεύδεται ο διορισμός του Γιώργου Σαββίδη και του Σάββα Αγγελίδη. Αλλού γράφει ότι συντηρείται η βεντέτα που ξέσπασε πριν από οκτώ χρόνια μεταξύ ανθρώπων της νύχτας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και κάνει λόγο για εν ψυχρώ δολοφονία του Παναγιώτη Καλλιτσιώνη. Σε άλλο θέμα ο «Π» γράφει ότι τα είδε όλα ο Ζοζέπ Μπορέλ και ότι πλέον το παιχνίδι μεταφέρεται στην Άγκυρα και στις προθέσεις Ερντογάν τις οποίες καλείται να ανιχνεύσει.

Κάτω από τον τίτλο «Δίκοπο μαχαίρι η Βρετανία» «Ο Φιλελεύθερος» στο κύριό του θέμα αναφέρει ότι η βρετανική τουριστική αγορά δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αφού ο χειρισμός της αποτελεί δύσκολη εξίσωση και όποια απόφαση κι αν παρθεί, μπορεί εκ των υστέρων να αποδειχθεί λανθασμένη. Αλλού γράφει για έντονο προβληματισμό στην Επαρχία Αμμοχώστου και ότι η τουριστική βιομηχανία παραμένει μετέωρη με τους επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να κάνουν λόγο για οικονομική καταστροφή. Σε άλλο θέμα ο «Φ» γράφει για τον φόνο του Π. Καλλιτσιώνη, ο οποίος εργαζόταν για τον Φ. Καλοψιδιώτη, ότι γνώριζε πολλά και του έκλεισαν το στόμα με γκανγκστερικό τρόπο.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Ζητούμενο η αλληλεγγύη να γίνει πράξη» γράφει στο κύριο της θέμα ότι αμέριστη αλληλεγγύη προς την Κύπρο εξέφρασε κατά την επίσκεψή του ο Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος δήλωσε ότι ξεκινά ευρωτουρκικός διάλογος, οπότε η κυβέρνηση καλείται να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι προσδοκίες της για χειροπιαστά αποτελέσματα από αυτή την επίσκεψη αλλά προπαντός από τον ευρύτερο ευρωτουρκικό διάλογο που φαίνεται να ανοίγει. Αλλού γράφει για προώθηση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Βουλγαρίας για την εφαρμογή συστήματος πρόωρης και έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θερμικών και οπτικών καμερών και μοντέλων αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιών. Σε άλλο θέμα η «Χ», γράφει ότι «κλείδωσε» η συμφωνία ιατρών – ΟΚΥπΥ.

«Δολοφονία υποκόσμου στην Ορμήδεια» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail’’ που γράφει ότι ο άνθρωπος που δολοφονήθηκε ήταν παρών στο τετραπλό φονικό της Αγίας Νάπας το 2016. Αλλού γράφει ότι ο Δήμαρχος της Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου κάλεσε τον ιστορικό Άντρο Παυλίδη να απολογηθεί την Παρασκευή αφότου εκείνος κατηγόρησε τους πρόσφυγες ότι εγκατέλειψαν την πόλη τους χωρίς να χρειάζεται κατά την εισβολή του 1974. Σε άλλο θέμα η “CM” γράφει ότι ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέπ Μπορέλ πέταξε μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη την Παρασκευή πάνω από την ΑΟΖ της Κύπρου.

