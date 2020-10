Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια που παραμένουν στα υφιστάμενα δίδακτρα

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων, ΚΣΕΣ, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι έχει εξασφαλίσει από το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τον κατάλογο με τα βρετανικά πανεπιστήμια που έχουν απαντήσει (θετικά ή αρνητικά) στην επιστολή του Υπουργείου Παιδείας για διατήρηση των υφιστάμενων διδάκτρων για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2021-2022) σε άρρενες που σήμερα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Τα πανεπιστήμια είναι:

• Θετική απάντηση (Διατήρηση διδάκτρων στο υφιστάμενο επίπεδο, για άρρενες υποψήφιους που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία):

- University of Bath,

- University of Bolton,

- Birkbeck-University of London,

- University of Exeter (ναι, για όσους έχουν ήδη εξασφαλίσει προσφορά θέσης και ανέστειλαν τη φοίτηση για το 2021- νέες αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση),

- Queen Margaret University,

- University of Stirling,

- University of Leicester (για όλους του Ευρωπαίους, για ακόμη ένα χρόνο),

- University of Warwick (για άρρενες που έχουν αιτηθεί το 2020 για εισδοχή το 2021),

- University of Reading,

- University of Suffolk,

- University of Lincoln,

- York St. John’s University (για όλους του Ευρωπαίους, για ακόμη ένα χρόνο),

- University of Kent (για όλες και όλους τους ευρωπαίους νέους που έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν την πατρίδα τους κατά το 2020),

- University of Bedfordshire (υπό προϋποθέσεις, δηλ. έχουν αποδεχθεί τη θέση που τους προσφέρθηκε και θα πληρώσουν, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020, 50% των διδάκτρων για τον επόμενο χρόνο),

- University of Essex,

- Royal Holloway-University of London, (για όλους του Ευρωπαίους)

- University of Buckingham (σε αναμονή τελικής έγκρισης από αρμόδια επιτροπή)

• Παραχώρηση υποτροφιών σε ξένους ή Ευρωπαίους φοιτητές Ε.Ε.:

- Brunel University London,

- Guildhall School of Music and Drama,

- Nottingham Trent University,

- University of Essex,

- University of St Andrews,

- University of Liverpool (υπό εξέταση, για Ευρωπαίους φοιτητές),

- University of Sheffield,

- University of Leeds,

- Glasgow School of Art,

- University of Essex

• Επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν:

- University of Aberdeen,

- University of Bradford,

- University of Bristol,

- University of Cumbria,

- London School of Economics,

- Northumbria University,

- University of Salford,

- University of Edinburgh,

- University of Bristol,

- University of Roehampton,

- University of Strathclyde,

- University of Wolverhampton,

- Swansea University,

- University of the West of England,

- Oxford Brookes University,

- University of Hull,

- University of Portsmouth

Επίσης, ο ΚΣΕΣ θέλει να ενημερώσει το κοινό ότι όσον αφορά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, κάποια πανεπιστήμια έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα κρατήσουν τα δίδακτρα στα ίδια επίπεδα με φέτος, ενώ άλλα θα προσφέρουν εκπτώσεις ή/και υποτροφίες σε Ευρωπαίους φοιτητές.

"Όπως αντιλαμβάνεστε ο κατάλογος με τα πανεπιστήμια που έχουν απαντήσει θετικά στο αίτημα των στρατιωτών της 2020 Β’ ΕΣΣΟ αλλά και ο κατάλογος με τα πανεπιστήμια που θα κρατήσουν τα δίδακτρα στο ίδιο ύψος με φέτος ή που θα δώσουν υποτροφίες ή/και εκπτώσεις μεταβάλλεται συνεχώς και συνεπώς προτρέπουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς και μαθητές να επικοινωνούν με τα μέλη μας για μια πιο επικαιροποιημένη ενημέρωση" καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ