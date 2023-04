Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2030: Μάχη Λευκωσίας - Λεμεσού - Λάρνακας - Αγίας Νάπας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Λευκωσία, που ήταν η ανθυποψήφια της Πάφου για το 2017, διεκδικεί τελικά ξανά τον τίτλο. Όπως ανέφερε στην OffsiteNews, ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, Γενικός Διευθυντής του Nicosia For Art που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το project, η απόφαση πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στον Μάρτιο και η ευθύνη για την προετοιμασία του φακέλου που θα καταθέσει η Λευκωσία, ανατέθηκε στην εταιρεία Nicosia For Art, η οποία ουσιαστικά είναι εταιρεία ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στον Δήμο Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι η Nicosia For Art από το 2020 είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, που είναι πλέον το μεγαλύτερο στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι κ. Παπαγεωργίου είναι επίσης Γενικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας.

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου

Όπως ανέφερε στην OffsiteNews, η εταιρεία Nicosia For Art ήταν υπεύθυνη και για την προετοιμασία του φακέλου για την υποψηφιότητα της Λευκωσίας για το 2017, ως εκ τούτου έχει το πλεονέκτημα της εμπειρίας στα διαδικαστικά που είναι πολύ σημαντικό. «Υπάρχει η εμπειρογνωμοσύνη και η πλούσια εμπειρία τόσο από την διαδικασία για το 2017, όσο και από την διοργάνωση άλλων μεγάλων εκδηλώσεων μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας».

Ο κ. Παπαγεωργίου, επισήμανε ότι, όταν επαναδραστηριοποιήθηκε το 2019 το Nicosia For Art, κατατέθηκε από τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κ. Γιωρκάτζη, η στρατηγική του Δήμου για τον Πολιτισμό η οποία αποτελεί και την βάση για το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας. Η στρατηγική σημείωσε, προέκυψε από την εμπειρία της προηγούμενης αίτησης του Δήμου για το 2017. «Η Λευκωσία δεν κέρδισε αλλά δεν σταμάτησε. Συνόψισε μια στρατηγική για τον πολιτισμό και μας ανέθεσε να υλοποιήσουμε αυτή την στρατηγική. Έτσι με αυτή την βάση προχωράμε και για το 2030. Ο οργανισμός είναι έτοιμος, έχουμε την εμπειρία από το 2017 και το ΔΣ του Nicosia For Art ξεκίνησε ήδη να τρέχει τις διαδικασίες».